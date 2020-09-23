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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışları başladı

DHA

Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışları başladı


Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), (DHA) Antalya'nın Kemer ilçesinde bu yıl 11'incisi düzenlenen ve sporcuların deniz seviyesinden 2365 metrelik Tahtalı Dağı'nın zirvesine çıktığı Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışları sıralama turlarıyla başladı.
Kemer'de düzenlenen Türkiye'nin en önemli uluslararası motosiklet yarışı olan ve bu yıl pandemi nedeniyle düzenlenen tek uluslararası yarış olan Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı, dünyaca ünlü isimlerin de aralarında yer aldığı 17 ülkeden 175 sporcunun katılımıyla plaj etabındaki sıralama turlarıyla başladı. Yarışçılar saat 15.00'te yapılacak olan Sea to Sky'ın ilk etabı olan plaj etabında ilk sıralarda yarışta yer alabilmek için zorlu parkurda ter döktü. Birçok sporcu özellikle su dolu konteyner ve lastikle kayaların bulunduğu etaplarda çok zorlandı. Bazı sporcular düşe kalka yarışa devam etti. Pandemi nedeniyle yarışı izlemeye gelenlere de sık sık maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. 
Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky yarışının organizatörü Semih Özdemir, "Bu yıl 11'incisini gerçekleştiriyoruz Sea to Sky'ın. Uluslararası bir yarışımız. Şu anda Türkiye'de de yapılan tek uluslararası yarış. Artık dünyada bile birkaç tanesi yapılabildi. Bu yıl Covid-19'dan dolayı. Yaklaşık 175 yarışmacımız şu anda kaydoldu. Biz de tabii bu durumu ince eleyip sık dokuduk, bu yıl malum sebeplerden dolayı. İyi bir katılım. 17 ülke vatandaşı mevcut. Sıralama turlarımızı tamamladık. Her şey yolunda gidiyor. Öğleden sonra saat 15.00'te asıl büyük yarışımız var bugün. İnşallah güzel ve keyifli bir yarış geçireceğiz tekrar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Sea to Sky yazısı detay
Yarış başlangıcından detaylar
Çukur üzerinde atlama etabı detay
Semih Özdemir röportaj
Plajda atlama noktası detay
Etaplardan detaylar
Maske ve sosyal mesafe uyarısıDHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-09-23 12:40:56

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