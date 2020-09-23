Antalyaspor, Denizlispor hazırlıklarına başladı

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Antalyaspor, Süper Lig'in 3.haftasında karşılaşacakları Denizlispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapan ve ilk iki maçında 4 puan elde eden Antalyaspor, sahasında karşılaşacağı Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde Teknik Direktör Tamer Tuna yönetimindeki antrenmanda futbolcular, grup halinde düz koşu ve istasyon çalışmaları gerçekleştirdi. Antrenmana sakatlıkları devam eden Drole ve Serdar Gürler katılmadı.

Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda saat 20.00'da başlayacak olan zorlu karşılaşmadan kırmızıbeyazlı ekip 3 puan hedefliyor.

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