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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Aytemiz Alanyaspor'un tarihi Avrupa yolculuğu başladı

DHA

Aytemiz Alanyaspor'un tarihi Avrupa yolculuğu başladı


Burcu MUTLUYücel BULUT / ALANYA-GAZİPAŞA-ANTALYA,(DHA)Aytemiz Alanyaspor, yarın UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda Norveç'in Rosenborg takımıyla karşılaşacak. Tarihinde ilk kez çıktığı Avrupa sahnesinde Rosenborg'u yenip, play-off turuna kalmayı hedefleyen Aytemiz Alanyaspor kafilesi, bugün Antalya'dan maçın oynanacağı Norveç'e özel uçakla hareket etti. UEFA Avrupa Ligi'nde üst tura çıkmayı hedefleyen Alanyaspor, Norveç dönüşünde direkt Rize'ye gidecek. Süper Lig'in 3´üncü haftasında pazar günü Çaykur Rizespor'la deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.Aytemiz Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3'üncü ön eleme turunda deplasmanda oynayacağı Rosenborg maçı için bugün özel uçakla Norveç'e gitti. Kulüp tesislerinden otobüsle hareket eden turuncu yeşilli takım Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na geldi. Tarihinde ilk kez Avrupa sahnesinde boy gösterecek olan Alanyaspor'un tarihe geçecek kafilesi, uçak havalanmadan önce bir araya gelerek hatıra fotoğrafı da çektirdi. Daha sonra uçak havalimanından saat 12.00 sıralarında ayrıldı.TARİHİ MAÇ YARIN
Aytemiz Alanyaspor yarın deplasmanda Norveç'in Rosenborg takımıyla karşılaşacak. Trondheim kentindeki Lerkendal Stadı'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak. Mücadele, koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Estonyalı Silver Koiv ve Sten Klaasen yaparken, maçın dördüncü hakemi yine aynı ülkeden Joonas Jaanovits olacak.ALANYASPOR TURU GEÇMESİ HALİNDE MURA-PSV EINDHOVEN EŞLEŞMESİNİN GALİBİYLE KARŞILAŞACAK
Koronavirüs salgını nedeniyle UEFA'nın aldığı karar sonrası tek maç eleme sistemiyle oynanacak maçları kazanan takımlar direkt play-off turuna yükselecek. Alanyaspor da yarın oynanacak Rosenborg maçını kazanması durumunda Slovenya'nın Mura takımıyla Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven arasında oynanacak maçın galibiyle karşılaşacak.LİGE İYİ BAŞLADI
Geçen yıl oldukça başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor ligi 5'inci sırada tamamlamış ve tarihinde ilk kez adını UEFA Avrupa Ligi ön eleme turuna yazdırmıştı. Bu sezon da lige iyi başlayan turuncu yeşilli takım hiç gol yemediği ilk iki maçtan da galip ayrılmayı bildi.
KAFİLEDE 23 KİŞİ VAR
Aytemiz Alanyaspor UEFA Avrupa Ligi maçı için Norveç'e 23 kişilik kadroyla gidiyor. Norveç'e giden kafilede; Jose Marafona, Ufuk Ceylan, Juanfran, Onur Bulut, Steven Caulker, Georgios Tzavellas, Moubandje, Fatih Aksoy, Ceyhun Gülselam, Emanuel Siopis, Salih Uçan, Berkan İsmail Kutlu, Efecan Karaca, Tasos Bakasetas, Davidson, Mustafa Pektemek, Bareiro, Babacar, Ahmet Gülay, Tayfur Bingöl, Efkan Bekiroğlu, Umut Güneş ve Hasan Ayaroğlu yer alıyor.
TÜM TESTLER NEGATİF
Aytemiz Alanyaspor'da Rosenborg maçı öncesi teknik ekip, oyuncular ve personele yapılan koronavirüs testlerin tamamının negatif çıktığı açıklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Takımın çıkışı
Takım otobüsünün gidişi
GazipaşaAlanya Havalimanı'ndan görüntü
Otobüsün gelişi
Futbolcuların otobüsten inişi
DetaylarDHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya Burcu MUTLUYücel BULUT
2020-09-23 13:34:29

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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