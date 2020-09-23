Abay Kunanbayoğlu adı Muratpaşa’da yaşayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Abay Kunanbayoğlu adı Muratpaşa’da yaşayacak

İHA

Abay Kunanbayoğlu adı Muratpaşa’da yaşayacak

Antalya’da, doğumunun 175’inci yıl dönümünde Kazak şair, besteci ve filozof Abay Kunanbayoğlu’nun adının parka verilmesi ve Kunanbayoğlu rölyefinin açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.
Çağlayan Mahallesi’nde Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın ev sahipliği yaptığı törene Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Danışmanı Prof. Dr. Fırat Purtaş’la birlikte Kazakistan Avrasya Devletler Dostluk ve Kültür Derneği üyeleri, CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, CHP Antalya İl Başkanı Nusret Bayar ve belediye meclis üyeleri katıldı.
Uysal, yaptığı konuşmada Muratpaşa’nın büyük bir barış, kardeşlik, dostluk merkezi olduğunu belirterek, “Ortadoğu’da, Kafkasya’da, Akdeniz’de, Uzak Asya’da, Avrupa’da bizimle dost olmak isteyen, dostça ilişkilerimiz bulunan bütün ülkeler, halklar ve topluluklar için çok kıymetli köşelerimizi ayırıyoruz” dedi.

Akraba topluluklar için ayrı bir özen gösterdiklerinin altını çizen Başkan Uysal, şunları söyledi:
“Bizim akraba topluluklarımızla bağlarımızın güçlenmesi, aynı zamanda insanlığa, dünya barışına büyük katkılar sağlayacak birliktelik bilincini Muratpaşa’mızda yaşatıyor, odaklıyor. Turizmin başkenti Antalya’mızın kalbi Muratpaşa’mızdan, çok kültürlü hayatımızın önemli bir parçası olarak akraba ülkelerimizin önemli düşünürlerinin, büyüklerinin, insanlığa, bizim kültürel topluluğumuza, Türk dünyasına katkıda bulunan önemli insanların yaşatıldığı ortamdan dünyaya bu barışı, bu sevgiyi, bu birlikteliği iletmek istiyoruz.”
Muratpaşa’da geçmiş yıllarda Cengiz Aytmatov Parkı’nın açılışını gerçekleştirdiklerini hatırlatarak konuşmasına devam eden Başkan Uysal hem Aymatov’un hem de Abay Kunanbayoğlu’nun Türk dünyasını bir arada tutan ve tutacak olan isimler olduğunu söyledi. Bu isimlerin aynı zamanda dünyaya uzanacak sevgi ve saygı köprünü ortaya koymaları anlamında evrensel nitelikte olduğunu da vurgulayan Başkan Uysal, “Abay Kunanbayoğlu, ‘Mülk biter sanat bitmez’ diyor. ‘İnsanlığı tehdit eden en olumsuz değerler tembellik, cahillik ve zalimliktir’ diyor. Özgür insanların yurdu Kazakistan’dan bize bunları söylüyor. Bu parkımızın ve Abay Kunanbayoğlu rölyefin insanlığa, dünya barışana, bizim birlik ve beraberliğimize katkılarda bulunmasını canı yürekten diliyorum” diye konuştu.
Kazakistan Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly, Abay Kunanbayoğlu Parkı’nın açılışının Türk kültürü ve medeniyeti adına çok önemli etkinlik olduğunu belirtti. Böylesi önemli bir etkinlikte bir ve beraber olmanın kıvancı içinde olduklarını dile getiren Saparbekuly, “Bu etkinlik, sadece Ulu Bozkır Abay Kunanbayoğlu’nu tanıtmakla sınırlı kalmayıp ölümsüz ve eşsiz manevi değerlerimizin yeniden canlanmasını, birlik ve beraberliğimize yeni renkler katılmasını, uzun ve şanlı tarihimizin yeniden yaşatılması anlamına da gelmektedir” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Uysal ve Kazakistan Ankara Büyükelçisi Saparbekuly günün anısına birbirlerine çeşitli hediyeler takdim ederken tören, rölyefin açılış kurdelesinin kesilmesiyle sona erdi. Açılış sırasında Kazakların geleneksel nimet töreni yapılırken Başkan Uysal da geleneksel Kazak kıyafeti giydi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konyaaltı Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye yardımı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi’nden öğrencilere kırtasiye ...
Aytemiz Alanyaspor'un tarihi Avrupa yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor'un tarihi Avrupa yolculuğu başladı
Antalyaspor, Denizlispor hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Antalyaspor, Denizlispor hazırlıklarına başladı
Buğdayda verim ve kalite toplantısı
YEREL HABERLER Buğdayda verim ve kalite toplantısı
Drift denemesi yapan sürücü önce iki aracı hurdaya çıkardı, ardından duvara vurarak durabildi Drift denemesinin kötü bittiği anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı
YEREL HABERLER Drift denemesi yapan sürücü önce iki aracı hurdaya ...
Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar etti
YEREL HABERLER Ağabeyine 'beni buradan al' diye mesaj atıp intihar ...
Kadınların sokak ortasındaki kavgasını erkekler ayırdı
YEREL HABERLER Kadınların sokak ortasındaki kavgasını erkekler ...
Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışları başladı
YEREL HABERLER Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışları başladı
Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
YEREL HABERLER Başkan Böcek'in yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor
Antalya’da üretilen pitaya meyvesine dış pazardan yoğun talep Pitaya meyvesi Katar, Dubai, İran, Azerbaycan, KKTC, Almanya, İngiltere, Fransa ve Hollanda’ya ihraç ediliyor Özellikle Avrupa’da perakende olarak marketlerde adet fiyatları ortalama 8 euro bandında satışa sunuluyor
YEREL HABERLER Antalya’da üretilen pitaya meyvesine dış pazardan ...
'Oruç Reis', yeniden Antalya Limanı'nda
YEREL HABERLER 'Oruç Reis', yeniden Antalya Limanı'nda
Gaziler Mahallesi’ne karakol yapılacak
YEREL HABERLER Gaziler Mahallesi’ne karakol yapılacak
Cerrahi maskeyle yüzünü kapatıp, motosiklet çaldı
YEREL HABERLER Cerrahi maskeyle yüzünü kapatıp, motosiklet çaldı
Kaza yapıp üzerine gelen araçları son anda gördü, kaçamadı Bisikletinden inip kaçmaya çalışan kadın yaralanmaktan kurtulamadı Kadının kaçma çalışmaları ve yaralandığı anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
YEREL HABERLER Kaza yapıp üzerine gelen araçları son anda gördü, ...
Kemer Belediyesi, Alevi Derneği binasına bakım yaptı
YEREL HABERLER Kemer Belediyesi, Alevi Derneği binasına bakım yaptı
BATEM’in yeni hizmet binasında son aşamaya gelindi
YEREL HABERLER BATEM’in yeni hizmet binasında son aşamaya gelindi
'Devletimizin desteğiyle pandemi sürecini sorunsuz atlattık diyebiliriz'
YEREL HABERLER 'Devletimizin desteğiyle pandemi sürecini sorunsuz ...
Japon sualtı fotoğrafçısı, falezlere hayran kaldı
YEREL HABERLER Japon sualtı fotoğrafçısı, falezlere hayran kaldı
İzolasyondan kaçanlar bu yurtlarda kalıyor
YEREL HABERLER İzolasyondan kaçanlar bu yurtlarda kalıyor
Antalya'da eşsiz gün doğumu
YEREL HABERLER Antalya'da eşsiz gün doğumu
Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını kaybetti Olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu
YEREL HABERLER Evinde fenalaşan güvenlik amiri hayatını ...
Güvenlik amiri yemekte kalp krizinden hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Güvenlik amiri yemekte kalp krizinden hayatını ...
Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Aytemiz Alanyaspor, Rosenborg hazırlıklarını sürdürdü
Çağdaş Atan: “UEFA Avrupa Ligi maçında seyircimize heyecanı yaşatmak istiyoruz” Alanyaspor’da UEFA Avrupa Ligi hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Çağdaş Atan: “UEFA Avrupa Ligi maçında seyircimize ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X