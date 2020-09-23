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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Boğaçayı'na yakın takip

İHA

Boğaçayı'na yakın takip

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Boğaçayı’nın hem temizliğini gerçekleştiriyor hem de periyodik olarak belirli noktalardan su kalitesi ve derinliğini takip ediyor. Boğaçayı’nda meydana gelen rüsubat birikimi ve buna bağlı olarak ortaya çıkan sucul bitkilerin yol açtığı kötü koku ile sinek sorununa karşı Büyükşehir Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.
Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü envanterine eklediği sucul bitki kesme makinesi ve deniz süpürgesiyle Boğaçayı’nda temizlik çalışmalarına devam ediyor. Boğaçayı'nı saran bitkiler, kesme makinesi ile suyun 1 metre altına kadar inilerek kesiliyor. Deniz süpürgesi ile de kesilen bitkiler ve yüzeydeki çöpler toplanarak bertaraf ediliyor. Yaz sezonu boyunca Bogaçayı’ndan yaklaşık 1800 metreküp atık toplandı. Deniz yüzeyi temizleme süpürgesi ile bir seferde yaklaşık 4 metreküp atığın toplandığı çalışma, haftanın 6 günü sabah 8.30’da başlayıp akşam 17.30’a kadar devam ediyor.
Ayrıca ASAT Genel Müdürlüğü, Boğaçayı ve Boğaçayı’nı besleyen kollardan 15 günlük periyotlar halinde 10 izleme noktasından numuneler alarak fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik açıdan su kalitesini takip ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından numune almada yetkilendirilmiş personel tarafından alınan numuneler, soğuk zincirde ASAT Genel Müdürlüğü Çevre Koruma Kontrol Laboratuvarı’nda analizleri yapılıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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