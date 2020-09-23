Antalya’da 5 kadının sokak kavgası kamerada Sokak ortasında saç saça baş başa kavga eden 5 kadını, 3 erkek güçlükle ayırabildi Kadınların kavgası bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı

Antalya’da 5 kadın arasındaki sokak kavgasını araya giren 3 erkek güçlükle sonlandırabildi. Saç saça baş başa kavga eden kadınlar birbirlerine terlikle vurdu.

Muratpaşa ilçesi, Muratpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda 3 kadın arasında başlayan tartışma sokak ortasında saç saça baş başa kavgaya dönüştü. Kadınların yakınlarının da dahil olmasıyla kavga büyüdü. Bir kadın yerde sürüklenirken, ayaktaki kadınlar ise birbirlerine terlikle vurdu. Kadınları ayırmak için devreye 3 erkek girdi. Bir kadın ise kavgayı ayırmaya çalışsa da başaramadı. 3 erkeğin çabasıyla kavga sonlandırıldı ve taraflar birbirlerine terlik atıp, bağırarak ayrıldı. Kavgayı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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