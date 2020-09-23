Uyuşturucu kullandığı metruk evde ölü bulundu

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Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da uyuşturucu bağımlısı olduğu belirtilen Mithat Aslan (40), metruk bir binada ölü bulundu. Aslan'ın, aşırı doz uyuşturucudan öldüğü değerlendiriliyor.

Olay, saat 13.00 sularında Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde meydana geldi. 1171 Sokak üzerindeki metruk haldeki müstakil eve gelenler içeride bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, ölen kişinin, Mithat Aslan olduğunu belirledi.

İncelemenin ardından Aslan'ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Çevredekiler, polis ekibine Aslan'ı gece saatlerinde aynı yerde uyuşturucu kullanırken gördüklerini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER

2020-09-23 14:50:10



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