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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Side'ye 'Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'

İHA

Side'ye 'Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü'

Manavgat Belediyesi’nin hayata geçirdiği Side Antik Kenti’nin Koruma İmar Planı ile Dönüşümü çalışmaları, Tarihi Kentler Birliği’nin, “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne” layık görüldü.
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in Side Antik Kenti’nde uzun bir süredir hayata geçirdiği Koruma İmar Planı ile Dönüşüm çalışmaları, Tarihi Kentler Birliği’nin düzenlediği 2019 Yılı Tarihi ve Kültürel Mirası Koruma Proje ve Uygulamalarını Özendirme Yarışmasında “Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’ne” layık görüldü. Yarışma sonuçları, 21 Eylül 2020 tarihinde internet ortamında gerçekleştirilen jüri toplantısıyla belirlendi. Yarışmaya 39 belediye, toplam 67 proje ile yarışmaya başvurdu. Yarışma Jürisi değerlendirmeleri sonucunda; Metin Sözen Koruma Büyük Ödülü’nün yanı sıra, 1 Jüri Özel Ödülü, 8 Proje, 8 Uygulama, 8 Süreklilik ve 13 Başarı Ödülü verildi.

Side'ye büyük ödül
Tarihi Kentler Birliği’nden yapılan sonuç açıklamasında, “Manavgat Belediyesi’nin hayata geçirdiği Side Antik Kentinin Koruma İmar Planı ile Dönüşümü çalışmalarının ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada, “Manavgat Belediyesi; uzun yıllardır devam eden bütüncül bir stratejinin parçası olarak katılımcı bir ortamda kurgulanan koruma çalışmalarını, kent yaşamıyla bütünleştiren ilerici proje yaklaşımları, arkeolojik mirasın üzerinde gelişmiş geleneksel kent dokusu ile bütünleşen çok katmanlı ve akıllıca kurgulanmış proje senaryosu, yoğun turizmin bulunduğu bir alanda kamusal mekanlar ile desteklenen, stratejik ölçekten mimari ölçeğe kadar ilişkileri iyi kurgulanmış ve uygulanmış çalışmaları nedeniyle 2019 yılı Metin Sözen Koruma Büyük Ödülüne layık görülmüştür” dendi.

Başkan Sözen: " Bu gurur hepimizin"
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Side’de hayata geçirilen Koruma Amaçlı İmar Planı çalışmaları ve Antik Side Kentsel Tasarım projeleri üzerinde uzun bir zamandır ekip olarak özverili çalışma yürüttüklerini dile getirdi. Side halkı ve esnafının da dahil olduğu bu çalışmaların ödüllerle taçlandırılmasının kendisini ve Manavgat halkını onurlandırdığını belirten Başkan Sözen, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini vurguladı. Sözen, “Side’deki Koruma İmar Planı ile dönüşüm çalışmalarımızın Tarihi Kentler Birliği’nin Metin Sözen Büyük Koruma Ödülü’ne layık görülmesi bizim için büyük bir onurdur. Side’de bize bırakılan tarih ve kültür mirasımızı korumaya, yaşatmaya devam edeceğiz. Bu ödül Manavgat halkımızındır. Çalışmalarımızı bu anlamlı ödülle taçlandıran Tarihi Kentler Birliği’nin değerli jüri üyelerine teşekkürlerimi sunuyorum ” dedi.

Süreç 2014 yılında başladı
Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in önderliğindeki Manavgat Belediyesi, Side’de sürdürülebilir koruma bilincinin oluşması ve bu sürecin başlaması için 2014 yılında Koruma Amaçlı Revizyon İmar Planı’nın onaylanmasından sonra planın hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar başlatmıştı. Başkan Sözen, bu çalışmalara ilgili tüm kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve özellikle bölgede yaşayan halkın katılımının sağlanmasını çok önemsemiş, halka rağmen değil, halkın içinde olacağı, Türkiye’de belki ilk olan bir sürecin startını vermişti. Side Antik Kenti Kentsel ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanı’nda Koruma İmar Planı ile Geri Dönüşüm sürecinde antik kentin sadece üst toprak kotunda olan arkeolojik kalıntılarının değil, toprak altında kalan ve dönüşüm süreci ile ortaya çıkarılan yapısal kalıntılar, sütunlu cadde gibi pek çok anıtsal yapının kimliğinin ortaya çıkarılması sağlanmış, bu kalıntıların konservasyon uzman raporları doğrultusunda sağlamlaştırılması ve onarımı yapılmış, bazen açık ama genellikle cam döşeme altında sergilenmesi yapılmıştır. Başkan Sözen, büyük özveriyle yapılan geri dönüşümkoruma çalışmasında özel mülkiyetlerdeki dönüşümle birlikte kamusal alanlarda da kentsel tasarım ve çevre düzenleme projelerini birlikte hayata geçirmişti. Bu amaçla Manavgat Belediyesi, yerel halkı, planlı bir koruma sürecine yönlendirirken, belediye olarak bölgeye sahip çıkmış, meydanlar, yollar, kent mobilyaları gibi kamusal alanlarda da çalışmalar yapmıştı. Koruma imar planı çalışmalarıyla, BakanlıkKazı BaşkanlığıMüze MüdürlüğüKoruma Kurulu dahil, kamuhalk ilişkisi kurulmuş, turizmin kaçak yapılarla yok ettiği arkeolojik ve kültürel mirasın yeniden kazandırılması ve gelecek kuşaklara aktarılması sağlanmıştı.

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