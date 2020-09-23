Olbia- Minicity kavşağı arası 2 gün araç trafiğine kapalı

Konyaaltı Sahil Yolu’nda Olbia Kavşağı ile Minicity Kavşağı arasındaki bölümün, onarım çalışmaları nedeniyle yarın saat 08.00’den itibaren iki gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Bakım Onarım Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre Konyaaltı sahil yolunda Olbia Kavşağı ile Minicity Kavşağı arasında kalan bölümde bakım onarım çalışmaları gerçekleştirecek. Çalışmalar nedeniyle iki kavşak arasındaki kısım yarın saat 08.00’den Cumartesi günü saat 08.00’a kadar araç trafiğine kapatılacak. Sürücüleri bu süre zarfı içinde trafik yönlendirmelerini takip ederek alternatif güzergahları kullanabilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.