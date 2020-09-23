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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya’da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

İHA

Antalya’da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı

Antalya’da 4, İzmir’de ise 1 adreste eş zamanlı yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4’ü tutuklanırken, 1’i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün kriptolu ve şifreli haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları tespit edilen şahısların yakalanmasına yönelik, Antalya merkezde 2, Manavgat ve Korkuteli ilçelerinde 1 ve İzmir’de 1 adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında şüpheliler A.Y., H.Ç., Ş.G., S.O. ve B.T. yakalandı. Evlerde yapılan aramalarda ise bulunan çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yapılan işlemlerin ardından Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen şüphelilerden A.Y., H.Ç., Ş.G. ve S.O. tutuklanırken, B.T. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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