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Sümeyra ile Şahin, annelerinden çapraz nakille can buldu

DHA

Sümeyra ile Şahin, annelerinden çapraz nakille can buldu


Erol AKKIR/ANTALYA, (DHA)KRONİK böbrek hastaları Şahin Aydın (15) ile Sümeyra Özer (17), testleri uyumlu çıkmadığı için yakınlarından böbrek alamayınca, annelerinden çapraz nakille hayata tutundu. Selma Aydın'dan (32) alınan böbrek Sümeyra Özer'e, Zekiye Özer'den (37) alınan böbrek ise Şahin Aydın'a başarıyla nakledildi.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde üniversiteye hazırlanan Sümeyra Özer'in zorlu günleri, 2017 yılında ayaklarında aşırı şişlik nedeniyle gittiği hastanede Nefrotik Sendrom (böbrekte hasar gelişmesi nedeniyle vücutta ortaya çıkan çeşitli belirti ve bulgular) teşhisi konulmasıyla başladı. Hemen ilaç tedavisine başlayan Sümeyra, anne ve babası kan uyuşmazlığı nedeniyle bağışçı olamayınca, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne çapraz nakil için başvuruda bulundu.
Aksaray'da yaşayan lise öğrencisi Şahin Aydın ise 6 yaşından beri böbrek hastalığı ile mücadele ediyordu. Doktorları Şahin Aydın'ın her iki böbreğinin de iflas ettiğini, artık nakil zamanının geldiğini söylediklerinde, annesi Selma Aydın oğluna böbreğini vermek istedi. Ancak test sonuçları uyumlu çıkmadığı için nakil gerçekleşmedi. Aydın ailesi de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'ne çapraz nakil için başvurdu.
HABERİ ALINCA HEYECANLANDILAR
Organ Nakli Merkez Koordinatörü Uzm. Öğr. Görevlisi Nilgün Bilal, çapraz nakil olabileceklerini söyleyince Aydın ve Özer aileleri bu durumu heyecanla karşıladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkez Müdürü Prof. Dr. Bülent Aydınlı ve ekibi, 12 gün önce gerçekleştirdikleri ameliyatlarla, Selma Aydın'dan alınan böbreği Sümeyra Özer'e, Zekiye Özer'den alınan böbreği ise Şahin Aydın'a başarıyla nakletti. Ameliyattan 6 gün sonra taburcu olan verici anneler ve çocukları, sağlıklı ve mutlu olduklarını ifade etti.
'YAŞAMAYAN BİLEMEZ'
3 çocuk annesi Zekiye Özer, "Çok güzel bir duygu, yaşamayan bilemez" dedi. Kızlarından birinin de 2018 yılında babaannesinden nakil olduğunu aktaran Zekiye Özer, şöyle konuştu:
"O da siroz nedeniyle böbreğini kaybetmişti. Sümeyra ise Nefrotik Sendrom hastalığı nedeniyle böbreklerini kaybetti. Eşimin ve benim kan gruplarımız uymadı. Diyalize girip acı çekmesini istemedik. Anne ve baba hiçbir zaman evlatlarının acı çekmesini istemez. O nedenle çapraz nakil için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduk. İlk çapraz ailenin vericisi bağışçı olmaktan vazgeçti. İkinci şansımız da Aksaray'dan bir aile bizim gibi başvuruda bulunmuş. Organ nakli merkezi sayesinde buluştuk. Tahlillerimize bakıldı, her şey uyumlu çıktı. Nakil hazırlığımız 2-3 günde yapıldı. Ameliyat olacakları sırada araya koronavirüs hastalığı girince nakil ameliyatımız ertelendi. Bu süreçte iki evladımız da diyalize girmeye başladı. Diyaliz süreci çocuklarımız ve bizim için zor bir süreçti. 6 ay beklemek zorunda kaldık ama şu an çok mutluyuz. İki aile kardeş gibi olduk. Böbreğimi bağışladığım Şahin Aydın evladım gibi oldu. Benim kızım Sümeyra Özer de onların bir evladı. Şahin'in annesi Selma Aydın'a çok teşekkür ediyorum. Akdeniz Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'ne çok teşekkür ediyorum, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çok başarılı bir nakil ameliyatı geçirdik. Herkes bu kadar çabuk iyileşmemize şaşırdı. Çocuklarımız ve biz verici anneler normal hayatımıza devam ediyoruz, sağlıklıyız. Bizi örnek alsınlar ve herkes bağışçı olsun. Çapraz veya birebir verici olsunlar. Bağışlasınlar, çocukların acı çekmesine seyirci kalmasınlar. Çocuklarımızın 6 ay süreyle girdikleri diyaliz çok zor geçti. Nakilden sonra çocuklarımızın yüzündeki sevinç her şeye değerdi. Bağış yapsınlar, cana can katsınlar."
'SAĞLIĞIMIZA KAVUŞTUK'
Lise öğrencisi Şahin Aydın, 6 yaşından beri kolesterol hastalığı olduğunu belirterek, "Hastalığıma bağlı böbrek yetmezliğim gelişti. Böbrek hastalığım nedeniyle 2014 yılından beri ilaç tedavisi görüyordum. Nefrotik Sendrom hastalığım olduğu tespit edildi ve tedaviye cevap alamadık, bu yılın başında böbreklerim bitti. Diyalize başladım ve Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Organ Nakli Merkezi'nde çapraz nakil olmak için sıraya yazıldım. Testlerim çapraz nakil için uygun çıktı. 2-3 kez bağışçı aile bulundu ancak sorunlar olduğu için nakil yapılamadı. En son bulunan aile ile mart ayında tanıştık. Bu sefer de koronavirüs nedeniyle ameliyatlar iptal oldu. Şimdi ameliyatımızı olduk ve sağlığımıza kavuştuk" diye konuştu.
HAYALİ YOUTUBER OLMAK
Evdeki günlerini telefonuyla ilgilenerek geçirdiğini ve sosyal medyaya çok meraklı olduğunu söyleyen Şahin Aydın, telefonla oyunlar oynadığını ve Youtube kanalı olduğunu ifade etti. Şahin, "Aydın Şahin adına açtığım kanalım var. Çok sayıda takipçim var ama daha da artmasını istiyorum. Kendi başıma bir şeyler üretmeye çalışıyorum, ürün tanıtıyorum. Hayalim bunu daha da geliştirmek. Sürekli evdeyim, derslerimi aksatmıyorum. Televizyondaki canlı derslere katılıyorum. 10'uncu sınıfa geçtim. Bu süreci evden derslere katılarak geçiriyorum" dedi.
PSİKOLOG OLMAK İSTİYOR
2017 yılında ayaklarındaki ödemden dolayı hastaneye gittiğini anlatan Sümeyra Özer ise "Yapılan testler sonucunda Nefrotik Sendrom hastalığım olduğunu öğrendim. Hemen ilaç tedavisine başladık. 6 ay önce de doktorlarım böbreklerimin çalışmadığını söyledi ve diyalize başladım. Zor bir süreç olduğu için organ nakline başvurduk. Annemin ve babamın kanları bana uymadığı için çapraz nakil için başvurduk ve bir hafta içinde bağışçı aileyle tanıştık. Koronavirüs nedeniyle ameliyatımız ertelendi. Bu arada diyalize girdim. 12 gün önce de nakil gerçekleşti. Şu an çok iyiyim. Bana bir böbreğini veren Selma teyzeme çok teşekkür ediyorum. Şimdi üniversiteye hazırlanıyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi almak istiyorum" diye konuştu.
HERKESİ ORGAN BAĞIŞINA DAVET ETTİ
Oğlu Şahin'in 7 aydır diyalize girdiğini anlatan Selma Aydın, "Doktorlar nakil için geç kalınmaması gerektiğini söylediler ve nakil yaptılar. Nakil ameliyatından 6 gün sonra taburcu olduk. Çok iyiyiz. Herkesi organ bağışına davet ediyorum. Organ nakli merkezindeki hocalarımıza ve çalışanlara teşekkür ediyorum" dedi.DHA-Sağlık Türkiye-Antalya Erol AKKIR
2020-09-24 08:12:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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