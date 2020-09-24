Antalya Altın Portakal Film Festivali çevrimiçi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 310 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin çevrimiçi etkinlikleri ile festival coşkusu tüm Türkiye’ye yayılacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali, çevrimiçi sinema platformu MUBI ile bu yıla özel bir işbirliğine imza attı ve sinemaseverler için Altın Portakallı Filmler seçkisi hazırladı. Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında ise sinemacılarla farklı başlıklar altında gerçekleştirilen söyleşiler festival sosyal medya hesaplarından herkesin erişimine açık olacak. Altın Portakal Sinema Okulu dersleri ise bu yıl 49 Ekim tarihleri arasında seçilen 250 öğrenciye özel olarak çevrimiçi gerçekleşecek.



Altın Portakallı Filmler MUBI’de

Farklı dönemlerde festivalin büyük ödülü olan Altın Portakal’ı kazanmış altı filmlik bir seçki 3 Ekim 30 Kasım tarihleri arasında MUBI üyeleri tarafından izlenebilecek. MUBI, abonesi olmayan sinemaseverlerin de bu özel seçkiyi izleyebilmesi için, yalnızca mubi.com/antalya adresi üzerinden yapılacak aboneliklere özel 30 gün ücretsiz deneme süresi hediye edecek.

Sinemanın ve festivalin gelmiş geçmiş tüm emekçilerine şükranla hazırlanan programdaki filmler, sinemaseverlere festival tarihi kadar ülke sinemasına dair güçlü bir panorama sunuyor. MUBI’de izlenebilecek filmler; büyük usta Lütfi Ömer Akad’ın Göç Üçlemesi’nin ikinci filmi “Düğün”, politik sinemanın en önemli örneklerinden Yavuz Özkan imzalı “Maden”, Atıf Yılmaz’ın en etkileyici kadın öykülerinden biri olan fantastik filmi “Aaahh Belinda”, Uğur Yücel’in ülkeyle ilgili pek çok farklı meseleye dokunan filmi “Yazı Tura”, Ben Hopkins’in özgün filmi “Pazar: Bir Ticaret Masalı” ve Tolga Karaçelik’in geleceğin klasiklerinden biri olacağına kesin gözüyle bakılan filmi “Sarmaşık”.



Altın Portakal Sinema Okulu Söyleşileri Türkiye’ye Ulaşacak

Altın Portakal Sinema Okulu festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek söyleşi videoları ile Türkiye’nin dört bir yanındaki sinemaseverlere ulaşacak. Sinema yazarı Mehmet Açar moderatörlüğünde oyuncuyönetmensenarist Ercan Kesal ve oyuncu Nazan Kesal ile “Aile Boyu Sinema”, sinema yazarı ve akademisyen Ahmet Gürata moderatörlüğünde yönetmen Kıvanç Sezer ile “İlk Filmimi Nasıl Çektim?”, sinema yazarı Evrim Kaya moderatörlüğünde oyuncu Damla Sönmez ile “Türkiye’de Kadın Oyuncu Olmak”, yönetmen ve yapımcı Haşmet Topaloğlu moderatörlüğünde yönetmensenarist Pelin Esmer ile “Belgeselden KurmacayaKurmacadan Belgesele”, sinema yazarı Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde yönetmenyapımcısenarist ve akademisyen Emin Alper ile “Hikayeden Sinemaya”, yapımcı Engin Palabıyık moderatörlüğünde yönetmensenarist İlksen Başarır ve oyuncu Mert Fırat ile “Birlikte Film Yapmak Üzerine” başlıklı söyleşiler, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.



Altın Portakal Sinema Okulu Öğrencilerine Özel Çevrimiçi Dersler

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında ikinci kez düzenlenecek Altın Portakal Sinema Okulu’na seçilen 250 öğrenci ise; yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ile "Film Yapımında Ana Ekibi Kurmak ve İletişim", senaristyönetmen Atasay Koç ile “Senaristliğin Sırrı”, kurgucu Selda Taşkın ile “Temel Kurgu”, Yapımcı Müge Büyüktalaş ile “YapımcılıkBütçe Oluşturma", sinema yazarı Evrim Kaya ve Festival danışmanı, sinema yazarı, akademisyen Ahmet Gürata ile “Film Okuma” ve yönetmen, video sanatçısı Köken Ergun ile “Belgesele Hazırlanma Süreci” konulu çevrimiçi derslere katılacaklar.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin İdari Direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

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