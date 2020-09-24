Türkiye’de doku ve organ naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti

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Türkiye’de ilk organ ve doku naklinin öncülerinden Akdeniz Üniversitesi (AÜ) kurucu rektörü Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 82 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu, 31 Kasım 1991'de AÜ’de organ nakli bölümünü kurmuş ve ilk organ naklini gerçekleştirmişti. Akdeniz Üniversitesinde adını taşıyan Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Enstitüsü bulunan, Karpuzoğlu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü aynı hastanede 82 yaşında hayatını kaybetti.

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