Kaş ve Demre merkezinde domuz sürüleri görüldü

Ahmet ACAR/ DEMRE (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ve Demre ilçelerine domuz sürüleri indi. Cep telefonlarıyla görüntülenen domuzlar, cadde ve sokaklarda dolaşıp, gözden kayboldu. Domuzların bazı noktalarda tarım arazilerinde zarara yol açtığı belirlendi.
Kaş ilçesinin Demre yönünden girişi olan Çerçiler mevkisinde domuz sürüleri görüldü. Yaklaşık 20 domuzdan oluşan iki grup halindeki sürü, ana caddelerde dolaştı. Gezilerini araçların arasında sürdüren domuz sürüsünü, vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Domuzlar bazı noktalarda vatandaşların evlerinin önündeki sebzelere zarar verdi, meyve ağaçlarının dallarını kırdı.
Domuzlar Demre'de de şehre indi. İlçe merkezine bağlı Büyükkum Mahallesi Kumdağı mevkisinde domuz sürüsü dün saat 22.00 sıralarında evlerin arasına indi. Köpeklerin havlamaları üzerine anne domuz, yavrularını korudu. Domuzlar sürü halinde ormana doğru yol aldı.
Hem Kaş hem de Demre'deki vatandaşlar domuz sürülerinden çok rahatsız olduklarını belirterek, domuzların meyve ağaçlarına, ekili küçük sebze bahçelerine büyük zarar verdiğini belirterek, sürek avıyla domuz sayısının azaltılmasını istedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Demre Ahmet ACAR
2020-09-24 10:36:55
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