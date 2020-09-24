Rusya Okçuluk A Milli Takımı Kemer'de kampta

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rusya Okçuluk A Milli Takımı Kemer'de kampta

DHA

Rusya Okçuluk A Milli Takımı Kemer'de kampta


Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde kampta bulunan Rusya Okçuluk A Milli Takımı, kentte ekim ayının başında düzenlenecek yarışma için hazırlıklarını sürdürdü.
Hazırlık kampı için 15 Eylül'de 40 kişilik ekiple Kemer ilçesine bağlı Kiriş Mahallesi'ndeki bir otele gelen Rusya Okçuluk A Milli Takımı çalışmalarını otele ait spor tesislerinde gerçekleştiriyor. Ekibin başında Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev bulunurken, sporcular sıcak ve temiz havanın da tadını çıkarıyor. Sporcular 1 Ekim Perşembe gününe kadar çalışmalarını otelin tesislerinde gerçekleştirecek ve ardından Antalya'da yapılacak olan uluslararası yarışmaya katılacak.
Rusya Okçuluk Federasyonu Başkanı Vladimir Esheev, "İlk olarak Türkiye'de okçuluk çok meşhur onu söylemek istiyorum. Türk takımının performansı yıllardır iyi sonuçlar gösteriyor. Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Başkanı ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi Asbaşkanı Prof. Dr. Uğur Erdener'in desteğiyle bunlar oluyor. Bizim burada olmamızın sebebi, kamp için Antalya'ya geldik. Burada da yarışma olacak. 12-15 ülke arasında gerçekleşecek bu yarışma burada. Kovid-19'dan dolayı tüm hazırlık programları ve Tokyo'daki olimpiyat iptal edildi. O yüzden buraya geldim. Türkiye'ye ve Türk toprağına minnettarız, güneşli ve çok güzel hava. Bize bu zor zamanlarda böyle şans verdiğiniz için teşekkürler. Düzgün bir kamp geçirebiliyoruz burada. Ben inanıyorum biz bu yarışmada kendimizi göstereceğiz" dedi.
Rusya'ya geçen yıl doping dolayısıyla verilen uluslararası müsabakalara katılmama cezasının okçuluk branşında da geçerli olup olmadığı noktasında CAS'a başvuruda bulunduklarını anlatan Vladimir Esheev, "Hazırlık yapıyoruz. Bizim okçuluk sporcularımızın doping testlerinde bir iz görünmedi. O yüzden ilk olarak Brezilya olimpiyatlarından önce yapılan testlerde doping izi bulunmadı ve katılmamıza izin verildi. Biz bununla mücadele ediyoruz ve bunu yaparken hangi bayrak altında yapacağımız belli değil. Tabii ki biz hazırız ama bayrak ve marş sorunu devam ediyor. Bu çok önemli bizim ve sporcular için" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Okçuların atışlarından detaylar
Okçuların okları hedef tahtasından sökmeleri
Vladimir Esheev röportaj (Rusça)
Atışlardan detaylar
Okçuların hedef tahtalarına gitmeleri
Hedef tahtasından okların sökülmesi
DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN
2020-09-24 10:43:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak
YEREL HABERLER Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi ...
Kaş ve Demre merkezinde domuz sürüleri görüldü
YEREL HABERLER Kaş ve Demre merkezinde domuz sürüleri görüldü
MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Atmaca:" Sınıflarda mekanik havalandırma sağlanmalı"
YEREL HABERLER MMO Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. Atmaca:" ...
Türkiye’de doku ve organ naklinin öncülerinden Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu vefat etti
YEREL HABERLER Türkiye’de doku ve organ naklinin öncülerinden Prof. Dr. ...
Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını yaptı 70 dönümden 13 ton ürün alındı Mısırlar un haline getirip belediye aşevinde mısır ekmeği yapacak
YEREL HABERLER Belediye, boş arsalara ektiği mısırların hasatını ...
Antalya Altın Portakal Film Festivali çevrimiçi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak
YEREL HABERLER Antalya Altın Portakal Film Festivali çevrimiçi ...
Vali Yazıcı, Adrasan'da yanan ormanlık alanı inceledi
YEREL HABERLER Vali Yazıcı, Adrasan'da yanan ormanlık alanı inceledi
Kaş'tan Meis'e dostluk mesajları
YEREL HABERLER Kaş'tan Meis'e dostluk mesajları
Çizgi filmlerin canavarı geyik böceği, koleksiyonda sergileniyor
YEREL HABERLER Çizgi filmlerin canavarı geyik böceği, koleksiyonda ...
Çizgi filmlerin canavarı geyik böceği, koleksiyonda sergileniyor
YEREL HABERLER Çizgi filmlerin canavarı geyik böceği, koleksiyonda ...
Sümeyra ile Şahin, annelerinden çapraz nakille can buldu
YEREL HABERLER Sümeyra ile Şahin, annelerinden çapraz nakille can ...
Köpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyor
YEREL HABERLER Köpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyor
Sümeyra ile Şahin, annelerinden çapraz nakille can buldu
YEREL HABERLER Sümeyra ile Şahin, annelerinden çapraz nakille can ...
Sea to Sky´ın plaj etabını Billy Bolt kazandı
YEREL HABERLER Sea to Sky´ın plaj etabını Billy Bolt kazandı
15 liralık hesap yüzünden eşi darbedilen kadın: Saçlarımdan sürüklediler
YEREL HABERLER 15 liralık hesap yüzünden eşi darbedilen ...
Antalya'da mal canın yongası dedirten görüntüler Sigorta şirketi 'aracın başından ayrılma' dedi, yaralı sürücü ve eşi hastaneye gitmedi Koluna damar yolu açılmış halde aracının başında bekledi
YEREL HABERLER Antalya'da mal canın yongası dedirten ...
Antalya'da 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
YEREL HABERLER Antalya'da 2 FETÖ şüphelisine tutuklama
Ebe, tayin işlemi için geldiği Alanya'da koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Ebe, tayin işlemi için geldiği Alanya'da ...
Antalya’da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Antalya’da eş zamanlı FETÖ/PDY operasyonu: 5 gözaltı
Olbia- Minicity kavşağı arası 2 gün araç trafiğine kapalı
YEREL HABERLER Olbia- Minicity kavşağı arası 2 gün araç trafiğine ...
Şehri ebe, korona virüse yenik düştü Meslektaşlarının dualarıyla cenazesi memleketine uğurlandı
YEREL HABERLER Şehri ebe, korona virüse yenik düştü Meslektaşlarının ...
Maskeyi gözüne kadar çekip, borcu devam eden elektrikli bisikleti çaldı Görüntüyü izleyen genç kadın: "Çok sinirlendim, kendi motoru gibi binip gitti" Hırsızın rahat tavırları güvenlik kameralarına yansıdı
YEREL HABERLER Maskeyi gözüne kadar çekip, borcu devam eden ...
ATSO Başkanı Çetin'den Finli yatırımcılara Antalya daveti
YEREL HABERLER ATSO Başkanı Çetin'den Finli yatırımcılara Antalya ...
Uyuşturucu kullandığı metruk evde ölü bulundu - Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Uyuşturucu kullandığı metruk evde ölü bulundu - Ek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X