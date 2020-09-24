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Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor

DHA

Yoğun bakımdaki Başkan Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor


Aslı DURAN/ ANTALYA, (DHA)KORONAVİRÜS tedavisi sonrası akciğerlerinde oluşan tahribat nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in klinik seyri stabil devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 17 Ağustos'ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasının ardından tedaviye alındı. Koronavirüs tedavisi olumlu sonuçlanan Başkan Böcek, astım rahatsızlığı nedeniyle oluşan akciğerlerindeki yırtılmanın etkisiyle entübe bir şekilde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Başkan Böcek'in sağlık durumu, stabil olarak devam ediyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak devam etmektedir."DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN
2020-09-24 13:05:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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