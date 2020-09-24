Başkan Böcek’in sağlık durumuna ilişkin açıklama Antalya Büyükşehir Belediyesi: “Son 24 saatte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı, klinik seyri stabil olarak seyretmekte”

Yoğun bakımda Covid19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in durumu hakkında son 24 saatte herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı ve klinik seyrinin stabil olarak seyrettiği açıklandı.
17 Ağustos’ta Covid19 testinin pozitif çıktığını duyuran Başkan Böcek, durumu ağırlaşınca 7 Eylül tarihinde yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından bugün yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiği belirtilerek, " Son 24 saat içerisinde olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir” denildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.