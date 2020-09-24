Kumluca’da DSİ'den kanal temizliği

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Kumluca Mavikent Mahallesinde, DSİ Ekipleri tarafından mahalle içindeki sel tahliye kanallarında temizlik çalışmaları başladı.

Yaklaşan Kış mevsiminde olası sel taşkınlarını önlemek amacıyla başlatılan kanal temizlik çalışmaları sürüyor. Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri, örtü altı sebze üretiminin yoğun olduğu Mavikent mahallesinde olası sel ve su taşkınlıklarına önlem amaçlı tahliye kanallarında temizlik çalışması gerçekleştirdi.

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