Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) ANTALYA'nın Kemer ilçesinde düzenlenen 11'inci Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın orman etabını İngiliz sporcu Billy Bolt kazandı.

Kemer'de bu yıl 11'incisi düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nın ikinci günü orman etabı yapıldı. 17 ülkeden 175 sporcu, bugünkü 42 kilometrelik ormanlık alanda hünerlerini sergiledi. Sporcular yayla yolları ve ormanlık alanlarda patika yollardan ve dere yatağından geçerek bitiş noktasına ulaşabilmek için çaba gösterdi.

Orman etabını 01.22.10,78'lik derecesiyle İngiliz sporcu Billy Bolt birinci olarak bitirirken, ikinciliği 01.23.55,63'lük derecesiyle İspanyol sporcu Mario Roman aldı. Yarışmanın üçüncüsü ise 01.24.11,20'lik derecesiyle İngiliz sporcu Graham Jarvis oldu. Billy Bolt dün de plaj etabını birinci tamamlamıştı.

Sea to Sky yarın yeni eklenen 30 kilometrelik Sky Race yarışı ile devam edecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sea to Sky yazısı detay

Başlangıçtan detaylar

Ormandan detaylar

Dere yatağından detaylar

Dağ etabı bitiş yazısı

Bitiş noktasından detaylar

DHA-Spor Türkiye-Antalya / Kemer Levent YENİGÜN

2020-09-24 17:47:22



