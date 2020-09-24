Rosenborg - Alanyaspor: 1-0

Alanya (ANTALYA), (DHA) -
STAT: Lerkendal
HAKEMLER: Kristo Tohver, Silver Koiv, Sten Klaasen (Estonya)
ROSENBORG: Hansen, Hedenstad, Reginiussen, Eyjölfsson, Konate, Zachariassen, Skjelbred, Konradsen, Islamovic, Holse (Dk. 81 Reitan), Adegbenro (Dk. 71 Tagseth)
ALANYASPOR: Marafona, Juanfran (Dk. 87 Onur Bulut), Tzavellas, Caulker, Moubandje, Fatih Aksoy (Dk. 68 Babacar), Salih Uçan, Davidson, Efecan Karaca (Dk. 81 Mustafa Pektemek), Bakasetas, Bareiro
GOL: Dk. 59 Konradsen (Rosenborg)
KIRMIZI KARTLAR: Dk. 66 Konradsen (Rosenborg) Dk. 90+3 Babacar (Alanyaspor)
SARI KARTLAR: Reginiussen, Zachariassen, Eyjölfsson (Rosenborg) Moubandje, Bakasetas, Salih Uçan (Alanyaspor)
Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi 3´üncü eleme turunda deplasmanda Norveç ekibi Rosenborg'a 1-0 yenilerek Avrupa´ya veda etti. Karşılaşmada ev sahibi ekibin golünü 59´uncu dakika Konradsen attı. Gol sonrası Konradsen, 66´ncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Alanyaspor´da da 90+3´üncü dakikada Babacar kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.DHA-Spor Türkiye-Antalya / Alanya DHA
2020-09-24 22:25:23
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