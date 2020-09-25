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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi

İHA

Başkan Böcek Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Covid19 teşhisiyle 17 Ağustos tarihinden buyana tedavi gördüğü özel hastaneden bu gece Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Başkanın durumunun stabil olduğu ve tedavisine burada devam edileceği bildirildi.
Başkan Böcek 17 Temmuz tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yapılan Covid 19 testinin pozitif çıktığı ve hastanede izole altında bulunduğu bilgisini paylaşmıştı. Aradan geçen süre içinde astım ve şeker hastalığı sebebiyle durumu ağırlaşan Başkan Böcek 7 Eylül tarihinde aynı hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı. Böcek'in 12 Eylül tarihinde yapılan Covid19 testi negatif çıkmıştı. Başkan Böcek, bir aydan fazla süredir yoğun bakın ünitesinde tedavi altında bulunduğu özel hastaneden bu gece saatlerinde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Böcek'in tedavisinin bundan sonraki bölümünün burada devam edeceği bildirildi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada " Başkanımızın yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Klinik durumu stabil olarak seyretmekte olup tedavi sürecinin devamı için Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilmiştir” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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