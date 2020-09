Oyuncu İpek Bağrıaçık'ın su altı tutkusu

İbrahim LALELİ/ ANTALYA, (DHA)ANTALYALI oyuncu İpek Bağrıaçık, fırsat bulduğu her anı dalış yaparak değerlendiriyor. Su altı tutkusunun ruhuna iyi geldiğini anlatan Bağrıaçık, enerjisine buna borçlu olduğunu söyledi.

Kavak Yelleri, Koyu Kırmızı, Alev Alev, İntikam, Sana Bir Sır Vereceğim, Hatasız Kul Olmaz, Hayat Ağacı, Serçe Sarayı, Hayat Mucizelere Gebe, Yeni Gelin ve Siyah İnci gibi dizilerde oynayan, aynı zamanda 'Dağ' adlı sinema filminde 'Defne' karakterini canlandıran oyuncu İpek Bağrıaçık'ın az bilinen bir yönü ortaya çıktı.

Film ve dizi çekimlerinden fırsat buldukça doğup büyüdüğü Antalya'ya gelerek serbest dalış yapan İpek Bağrıaçık, bu anları da go pro kamerasıyla görüntülüyor. Su altının ruhuna iyi geldiğini anlatan Bağrıaçık, enerjisini buna borçlu olduğunu söyledi. Çektiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak yaşadıklarını anlatan Bağrıaçık, takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuluyor.

'SU ALTI BANA HUZUR VERİYOR'

Dalış yapmak için özellikle birkaç noktası olduğunu anlatan Bağrıaçık, "Kaş ve Finike benim için vazgeçemeyeceğim su altı güzellikleriyle dolu iki bölge. Antalyalı olduğum için buraları çok iyi biliyorum. Her yaz 2 ayım dalışta geçiyor. Her gün dalıyorum. Su altı bana huzur veriyor. Dizi sezonu açılmadan kendimi enerjiyle yüklüyor ve işimin başına dönüyorum" diye konuştu. Su altında kendini bulduğunu dile getiren Bağrıaçık, gelecekte deniz ve su altıyla ilgili bir film projesinde rol almayı istediğini aktardı.DHA-Genel Türkiye-Antalya İbrahim LALELİ

2020-09-25



