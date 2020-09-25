Altın Portakal Sinema Tırı yolculuğuna başlıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 310 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Altın Portakal Sinema Tırı, bugün yolculuğuna başlıyor. Altın Portakal Sinema Tırı’nda, 4 Ekim’e dek 19 ilçede, “Babam”, “Maide’nin Altın Günü”, “Kirpi Latte ve Büyülü Taş” ile “Kuzular Firarda: Uzay Parkı” filmleri ücretsiz olarak gösterilecek.

Antalyalıları 3 Ekim’de başlayacak festivalin coşkusuna hazırlayacak Altın Portakal Film Tırı’nda; yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı, usta oyuncu Çetin Tekindor’un başrolünde olduğu “Babam” ve Caner Özyurtlu’nun yönettiği, başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı “Maide’nin Altın Günü” filmlerinin yanı sıra, minik sinemaseverler için de “Kirpi Latte ve Büyülü Taş” ile “Kuzular Firarda: Uzay Parkı” adlı canlandırma filmleri gösterilecek.

Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Gündoğmuş, İbradı, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Muratpaşa ve Serik ilçelerinde gerçekleşecek gösterimler ücretsiz izlenebilecek.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Çevikol Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.

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