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Çalınan motosikletinin izini sürüyor

DHA

Çalınan motosikletinin izini sürüyor


Semih ERSÖZLER/ ANTALYA, (DHA)ANTALYA´da, belediye işçisi Osman Akkoyun´un (34) motosikleti, evinin önünden çalındı. Hırsızlık sonrası suç duyurusunda bulunan Akkoyun, polisin çalışmalarının yanı sıra kendi çabalarıyla dedektif gibi iz sürüp, motosikletini arıyor.
Olay, 17 Eylül´de Kepez ilçesi Teomanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Gece saatlerinde 07 ZZ 703 plakalı motosikletiyle işten gelen Osman Akkoyun, motosikletini evinin önüne park etti. İlerleyen saatlerde motosikletin park halinde bulunduğu bahçeye giren kimliği belirsiz 2 kişi, motosikleti alarak sürüklemeye başladı. Motosikleti bahçeden çıkaran hırsızlar, bu sırada yan binanın güvenlik kamerasına yakalandı. Görüntülerde hırsızların rahat tavırlarla motosikleti çaldığı ve olay yerinden yürüyerek ayrıldıklarını anlar yer aldı.
Sabah motosikletinin olmadığını fark eden Akkoyun, durumu polise bildirdi. Yapılan çalışmanın ardından ifade vererek suç duyurusunda bulunan Akkoyun, işe gidip gelirken kullandığı motosikletini bulmak için kendisi de çalışmalara başladı. Civardaki binaların tek tek gezerek güvenlik kamerası arayan Akkoyun, bundan bir sonuç alamadı. Aynı gün içerisinde sokağa gelen araçları da inceleyen Akkoyun, adeta bir dedektif gibi motosikletinin izini sürüyor.
`YÜZLERİ NET OLARAK GÖRÜLÜYOR´
Motosikleti çalan 2 kişinin yüzlerinin güvenlik kamerasında net olarak gözüktüğünü söyleyen Akkoyun, "17 Eylül günü 00.30'da işten gelip motosikletimi evimin önüne park edip, evime çıktım. Sabah saat 04.22'de iki hırsız yandaki binanın duvarından atlayarak motosikletin direksiyon kilidini kırıp, alıyorlar. Ardından da sürükleyerek bahçeden çıkarıp sokağa doğru gidiyorlar. Ben sabah 09.30 sıralarından motosikletimin çalındığını anlayıp durumu polise bildirdim. Polisler buraya gelip yan binadaki güvenlik kamerası görüntülerini aldılar. İfademi vererek suç duyurusunda bulundum" dedi.
`KİMSE GÖRÜNTÜ VERMEYE YANAŞMADI´
Olayın ardından sokağa gelen bir aracın evinin önünde durup, kameralara baktığını söyleyen Akkoyun, "Kendi imkanlarımla bireysel olarak çevrede araştırmalarıma devam ediyorum. Çevredeki binalardan güvenlik kamerası görüntüsü aradım. Ancak kimse görüntüleri vermeye yanaşmadı. Vazgeçmeyip, polisin çalışmasının yanı sıra kendi imkanlarımla da araştırmaya devam ediyorum. Köşede bulunan okuldan da kamera kayıtlarını isteyeceğim. Kendi çabalarımla bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Motosikletimin bir an önce bulunması şu an tek isteğim" diye konuştu. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-09-25 10:49:28

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