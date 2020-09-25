Sümer Ezgü'den sağlık çalışanları için şarkı



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) TÜRK halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü, koronavirüs sürecinde büyük fedakarlık gösteren sağlık çalışanlarına moral ve destek amaçlı şarkı besteledi.

Sümer Ezgü, sağlık çalışanlarının görüntülerinin yer aldığı klibi, 'Korona mücadelesinde canı pahasına çalışan tüm sağlık personelimize adanmıştır' notuyla tüm sosyal medya hesaplarında paylaştı. İnsanın kaybettiği şeyin değerini daha iyi anladığına dikkat çeken Ezgü, bugünlerde koronavirüs nedeniyle sağlığını kaybeden çok fazla insan olduğunu söyledi. Ezgü, "Sağlığımızın değerini daha iyi anlarken sağlığımız için çaba sarf eden sağlıkçıların da değerini çok iyi anlamamız gerekiyor. Büyük Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman demiş ya, 'Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi.' Yüce Atatürk'ün de dediği gibi 'Beni Türk hekimlerine emanet ediniz.' Sağlık personeline yapılan saldırıları hiç hoş karşılamıyoruz. Onun için sağlık personelimize minnet ve saygılarımızı sunuyorum" diye konuştu.

Ezgü'nün, sağlık personeli için hazırladığı şarkının sözleri şöyle; "Hasta düştü bedenim. Tut ellerimden kurtar ne olur. Beyaz melekler, hekimler benim için çarpan güzel yürekler. Siz var olun, sağlık olsun."DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-09-25 11:04:45



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