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Tatil yapmak isteyen 1500 kişinin, 20 milyon TL değerinde dolandırıldığı iddiası Antalya’da tatilcileri dolandırdığı gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı

İHA

Tatil yapmak isteyen 1500 kişinin, 20 milyon TL değerinde dolandırıldığı iddiası Antalya’da tatilcileri dolandırdığı gerekçesiyle 15 şüpheli gözaltına alındı

Antalya’da otellerin internet sitelerinin kopyasını yaparak, tatil yapmak isteyen bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle 15 şüpheli jandarma operasyonuyla yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sahte internet sitesiyle tatil yapmak isteyenleri dolandıran şüphelilere yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler çalışmalar kapsamında, Antalya ve Bodrum’da otellerin internet sitelerinin kopyasını yapan şüphelilerin, bin 500 kişiyi toplam 20 milyon TL dolandırdığını tespit etti.
Jandarma ekibi, adresini belirledikleri 15 şüpheliyi eş zamanlı operasyonla yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, ‘Suç örgütü kurmak, üye olmak’ ve ‘Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak’ suçlarından adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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