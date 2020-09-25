Gazipaşa'da denizde hortum

Yücel BULUT/GAZİPAŞA(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde denizde hortum çıktı. Hortum, yaklaşık yarım saat sonra ortadan kayboldu.
Gazipaşa Koru Mahallesi'nde bulunan sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında, saat 12.00 sıralarında hortum çıktı. Yaklaşık yarım saat devam eden hortum, sahil kıyısına ulaşmadan etkisini kaybederek kayboldu. O anlar, cep telefonuyla anbean kaydedildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Gazipaşa Yücel BULUT
2020-09-25 13:00:31
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