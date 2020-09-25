Akdeniz foku, tatilcilerle birlikte yüzdü

Antalya’da Akdeniz foku, denize giren tatilcilere çok yakın bir kısımda yüzerken görüntülendi.

Antalya sahillerinde çekilen görüntülerde, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Akdeniz fokları görüntülendi. Kundu’da denize giren tatilcilere çok yakın bir kısımda yüzen Akdeniz foku görüntülendi. Suya batarak ilerleyen fok o sırada tatilcilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Bir diğer görüntüde ise yine Antalya falezler kısmında kıyıya yakın bölgede Akdeniz foku tatilciler tarafından görüntülendi.

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