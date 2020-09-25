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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kepez’de yeni bisiklet yolu

İHA

Kepez’de yeni bisiklet yolu

Kepez Belediyesi, genişliğini 8 metreden 20 metreye çıkardığı Masa DağıDuacı yoluna, bisiklet yolu da kazandırıyor. Orta refüjüne zeytin ağacı dikilen yol, alternatif ulaşım güzergâhı özelliğiyle de yakıt tasarrufu da sağlayacak.
Kepez Belediyesi, Masa DağıDuacı arasındaki 6469 Sokak’ta başlattığı yol genişletme çalışmasını tamamladı.
Duacı ve çevresindeki yerleşim yerlerini, Masa Dağı’ndan şehir merkezine bağlayan sokak, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü döneminin ilk yılında 2009’da ulaşıma açılmıştı.
AntalyaBurdur Yolu’nun Korkuteli Kavşağı’na ulaşım imkânı da sunan 6469 Sokak, zaman içerisinde artan trafik yoğunluğunu kaldıramaz hale gelmişti.
Fen İşleri Müdürlüğü, Masa Dağı’ndaki konut ve şehir hastanesi yatırımlarını ve araç yoğunluğunu dikkate alarak, sokağın 8 metre olan genişliğini 20 metreye çıkardı. Daha sonra uzunluğu 1571 metre olan yola, 9 cm kalınlığında 8 bin ton sıcak asfalt döküldü.
4 şeritli yola zeytin ağacı ve zakkum peyzajı
Park ve Bahçeler Müdürlüğü, kent merkezinin kuşbakışı izlenebildiği yolun orta refüjüne 26 adet yetişmiş zeytin ağacı dikti. Yolun peyzajı, önümüzdeki günlerde dikilecek olan zakkum bitkisiyle daha güzel hale getirilecek.
Yol genişletme çalışmasıyla dört şeritli bir bulvar haline gelen Masa DağıDuacı yolu, sıcak asfalt, orta refüj ve peyzaj çalışmasıyla güvenli, konforlu ve çevreci bir ulaşım ağı haline getirildi.
Kent merkezi manzarasına sahip olan ve çam ormanları içerisinden geçen bulvarın bir tarafına da sağlıklı yaşam için bisiklet yolu yapılıyor.
Başkan Hakan Tütüncü de bürokratlarıyla birlikte hizmeti giren Masa DağıDuacı yolunda incelemelerde bulundu.
“8 metrelik yoldan dört şeritli bulvara”
Açıklamasında, Masa Dağı’nı, Duacı Mahallesine bağlayan 6469 Sokak’ı, göreve geldiği ilk dönemde 2009’da açtıklarını hatırlatan Başkan Hakan Tütüncü, “Böylelikle, Duacı’yı ve bölgesindeki yerleşim yerlerini, Masa Dağı’ndan şehir merkezine bağlamış olduk.” dedi.
Zaman içerisinde Kepez’in ve Masa Dağı bölgesinin gelişmesiyle yolun genişletilmesine ihtiyaç duyulduğunu aktaran Başkan Tütüncü, “Yıllar içerisinde Kepez gelişti, büyüdü. Ulaşım ihtiyaçları daha da ciddi bir boyuta erişti ve bizden beklentiler de büyüdü. Dolayısıyla biz de iki gidiş, iki geliş dört şeritli hale getirdiğimiz Masa DağıDuacı yolunu; zeytin ağaçları, zakkumla yani Akdeniz bitkileri ile güzel bir peyzaj görüntüsüne de kavuşturarak, hemşerilerimiz istifadesine sunduk.” ifadesini kullandı.
“Kepez’e yeni bisiklet yolları geliyor”
Tütüncü, Masa DağıDuacı yolunun bir tarafına bisiklet yolu da yapacaklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Antalya manzarasına sahip bu yol güzergâhında bisiklet yolu da olacak. Masa Dağı’ndaki bisiklet yolunda gezinti yapmak, hafta sonlarının ve akşam vaktinin güzel aktivitelerinden birisi olacak. Hareketlilik, hareketli olmamız çok önemli. Dolayısıyla bisiklet binme gibi bedensel hareketleri yapabileceğimiz böylesi güzel mekânlara kavuşa bilmemiz de önemli bir kazanç. Zaman içerisinde bisiklet yollarımızın kalitesini daha da yükseğe çıkaracağız. Yeni bisiklet yolları yapacağız. Bisikletli ulaşıma ya da hareketli bir yaşantı için bisiklet kullanmak isteyen hemşehrilerimize de yeni ortamları hazırlamış olacağız.”
“Yakıt tasarrufu sağlayan yol”
Başkan Tütüncü, yeniden inşa ettikleri Masa DağıDuacı yolunun kent ulaşımına sağladığı avantajı da şu şekilde dile getirdi: “Eğer bu yol olmamış olsaydı Duacı’dan şehir merkezine bağlanmak biraz daha zaman ve daha fazla yakıt sarfiyatı gerektirecekti. Açmış olduğumuz bu yol, Duacı Mahallemizi şehir merkezine ulaşımını kısalttı. Aynı zamanda bu yol ve devamında diğer yol projelerimizle Varsak bölgesini, Antalya Bulvarı'na yani Korkuteli kavşağına, oradan da Burdur yoluna bağlamış olduk.
Bu yönüyle Masa DağıDuacı yolu, şehir içi trafiğini rahatlatacak ve akaryakıt sarfiyatını da azaltacak. Bu yol, sadece bir yol değil. Onun ötesinde ekonomiye, çevreye katkı sağlayan önemli bir çalışma oldu. Aslında dünyada yeni açılan yolların başarısı da çevreci ve ekonomiye katkısıyla ölçülüyor. Bu anlamda başarılı bir yol inşa ettiğimizi söyleyebilirim.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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