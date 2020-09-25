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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Esen’den derbi öncesi moral

İHA

Başkan Esen’den derbi öncesi moral

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu yıl kurulan ve Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile bir araya gelerek, 28 Eylül Pazartesi günü yapılacak olan ilk karşılaşma öncesi moral verdi.
Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü bünyesinde kurulan ve Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde mücadele edecek olan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, Muratpaşa ile oynayacağı derbi maçı öncesi tüm hazırlıklarını tamamladı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile bir araya gelerek maç öncesi oyunculara moral verdi. Konyaaltı Belediyesi Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen moral buluşmasına Antalyaspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Karabulut, Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Korkut, Konyaaltı Belediyesi Meclis Üyesi Hasan Akkoyun ve Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Ayhan Abay ile birlikte ilgili birim müdürü ve teknik ekip katıldı.
“Hayal edip çok çalışırsanız başarırsınız”
“Sizi böyle bir arada görünce ne kadar doğru bir iş yaptığımıza inandım” diye sporculara seslenen Başkan Esen, şöyle konuştu: “Takımda biz ruhunun oluşması için sporcuların birbirini sevmesi lazım. Siz de öylesiniz. İlk defa yüz yüze geldik belki ama hepinizi tek tek araştırdım. Dünyada kadınlarımızın sporda varlığını göstermesi Türkiye’de ihtiyaç duyduğumuz bir şey. Sporcularımızın dünya ekranlarında gösterilmesi, çağdaş yüzlerin akıllara gelmesi bizler için iftihar kaynağı. Bu anlamda sizlere müthiş inanıyoruz. Acabalarınız olabilir kafanızda. Bunları silin. Artık sahaya çıktınız. Artık maç zamanı. Elinizden ne geliyorsa kapasitenizin üstünde inançla oynamanız çok önemli. Süper Lig, çok güçlü takımların olduğu bir lig. Çok güzel bir takım olacağınıza inanıyorum. Bunu hissediyorum. Hakikaten kendinden söz ettiren bir takım olacaksınız. Sizin için büyük bir mutluluk olacak. Sezonun sonunu hayal edin, müthiş bir başarı ve beraberinde gelen müthiş bir gelecek Kadınlar Hentbol Takımı olarak elde edeceğiniz başarı, sizlere belki de dünyanın en iyi üniversitelerin kapısını açacak. Sadece kendinize inanmanız yeterli. Birlikte çok iyi organize olmanız yeterli. İnanç ve hırs ile başarılı olmak mümkün. Kazanacağım diye yumruğunuzu sıkıp sahaya çıkmalısınız. Günün sonunda hayal bile edemeyeceğiniz kapılar sizlere açılacak. Bizlerin de amacı bu. Yetişmiş sporcular transfer ederek, hiç bir emek harcamadan, hazır sporcularla bir şey yapmak istemiyoruz. Amatör ruh inançlı çocuklarımızla bu işi yapmak istiyoruz. Çünkü biz beraber yaptık demek istiyoruz.”
İlk maç Muratpaşa
Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 28 Eylül Pazartesi günü saat 15.00’te Antalya Spor Salonu'nda Muratpaşa Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile karşılaşacak. Başkan Semih Esen, ev sahibi olarak tüm takımlara başarılar diledi.
Birol Ünsal’ın başantrenörlüğü, Tufan Dağseven, Seçil Tut ve İsmail Çakmak’ın antrenörlüğünde hazırlıklarını tamamlayan Konyaaltı Belediyesi Kadın Hentbol Takımı, 4 Ekim Pazar günü ise İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın Hentbol Takımı ile karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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