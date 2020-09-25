Antalya’da 250 polisle şok narkotik uygulaması Uygulamada 11 araca 42 bin 460 lira para cezası kesildi, çeşitli suçlardan işlem yapıldı

Antalya’da polis tarafından gerçekleştirilen şok narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 236 araç sorgulandı, 11 araca 42 bin 460 lira para cezası kesildi, 6 kişiye de çeşitli suçlardan işlem yapıldı.

24 Eylül Perşembe günü 22.00 00.00 saatleri arasında Zeytinköy olarak bilinen Yeşildere Mahallesi’nde Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik, özel harekat, asayiş, trafik, çevik kuvvet şube müdürlüklerinden 250 personel ve 2 narkotik madde arama köpeğini katılımı ile şok uygulama gerçekleştirildi. Uygulamada sorgulanan 236 araçtan 11’ine 42 bin 460 TL para cezası uygulanıp, 4 araç trafikten men edildi. 526 kişinin sorgulandığı uygulamada aranması olan 4 şahıs yakalandı.

Yapılan ‘Şok Uygulamada’ da 3 kişiye ‘Kullanmak için Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek ve Bulundurmak” suçundan, 2 kişiye “Uyuşturucu/Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak ve Sağlamak” suçundan, 1 kişiye de “6136 Sayılı Kanun’a Muhalefet Etmek” suçundan işlem yapıldı.

Ekiplerin yaptıkları aramalarda da çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

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