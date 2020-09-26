Hiç çivi kullanılmayan 500 yıllık ambarlar tarihe meydan okuyor Antalya’nın Kaş ilçesindeki Bezirgan Ambarları koruma altında

– Antalya’nın Kaş ilçesinde bulunan ve tarihi 500 yıl öncesine dayanan ambarlar günümüze kadar ulaştı. Koruma altına alınan ve yapımında hiç çivi kullanılmayan ahşap ambarlar, görüntüsü ile turistlerin ilgisini çekiyor.

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Bezirgan Mahallesi’nde bulunan tahıl ambarlarının tarihi 500 yıl öncesine dayanıyor. Likya döneminden bugüne kadar bölgenin ticaret merkezi olan Bezirgan Mahallesi’nde yapılan 300’e yakın ambardan günümüze 120 tanesi ulaştı. Bezirgan Mahallesi sakinlerinin kendi imkanları ile ayakta tutulan ambarlar Likya lahitlerinden esinlenerek ahşap olarak yapıldı. Bölgede yaşayanların ürettiği tarım ürünlerini depolamak ve saklamak için yapılan ahşap ambarlar için hiç çivi kullanılmadı. Her biri 30 metrekare olan ambarların bazıları aktif olarak kullanılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezi tarafından devlet arşivine alınan ambarlar aynı zamanda korunması gereken kültür varlığı olarak tescil edildi. Koruma altında olduğu için hiçbir onarım yapılamayan ambarlar için çok sayıda turist bölgeye geliyor. Mimari yapısı, işçiliği ile dikkat çeken Bezirgan Ambarları Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesi'nde de yer alıyor.

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