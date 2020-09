Sea to Sky´ın galibi İngiliz Graham Jarvis oldu

Levent YENİGÜN / KEMER (Antalya), (DHA) Antalya´nın Kemer ilçesinde bu yıl 11´incisi düzenlenen Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı´nın galibi en yaşlı sporcu olan 45 yaşındaki İngiliz Graham Jarvis oldu. 6´ncı kez bu yarışı birinci olarak bitiren Graham Jarvis, Kemer ile ilgili olarak, "Kemer benim için dünyadaki en iyi yer" dedi.

Kemer´de 4 gün süren ve 17 ülkeden 175 sporcunun katıldığı 11´inci Sea to Sky Enduro Motosiklet Yarışı bugün yapılan dağ etabıyla son buldu. Sporcular denizin sıfır seviyesi olan Çamyuva Mahallesi´ndeki plajdan başlayarak Kesmeboğazı ve ardından yaylalar ile ormanlık araziyi geçerek 2365 metrelik Tahtalı Dağı´nın zirvesine kadar süren zorlu yarışı tamamladı. Zorlu yarışı, 45 yaş ile en yaşlı sporcu olan ve bu yarışı daha önce 5 kez daha kazanan İngiliz Grahan Jarvis kazandı. Dağ etabının ikincisi Güney Afrikalı sporcu Wade Young olurken, üçüncülüğü ise İspanyol sporcu Mario Roman elde etti. Dağ etabında ilk 10 sporcu arasına tek giren Türk sporcu ise 10´uncu sırada bulunan Kemer´in kendi sporcusu Bayram Uysal oldu.

Dağ etabında alınan sonuçların ardından dört günlük derecelerle birlikte Sea to Sky´ın genel klasman birinciliğini de İngiliz sporcu Graham Jarvis elde etti. İkinciliği Güney Afrikalı Wade Young, üçüncülüğü ise İngiliz Billy Bolt kazandı.

Kemer Enduro Motosiklet Kulübü (KEMK) Başkanı ve Sea to Sky yarışının organizatörü Semih Özdemir, "11´inci Sea to Sky´ı tamamladık. Yarışın öncesindeki süreç bu yıl Covid-19´dan dolayı bizi bayağı bir yordu. Yani yapılacak mı, yapılmayacak mı... Hazırlıklarımız ve diğer detaylar gibi. Tabii ki son kararı verdik, duyurusu yapıldı. Kayıtlar hızlandı. İptal edilme durumu ve olasılığı ortadan kalktı. Dolayısıyla gereken bütün tedbirleri alarak çalışmalarımızı yaptık. 17 ülkeden 175 yarışçı katıldı. 4´üncü günü bugün Allah´ın izni ile tamamladık. Herkes mutlu, çünkü bu yıl dünyada pandemiden dolayı birçok organizasyon gerçekleştirilemedi. Bununla birlikte Türkiye´de yine enduro yarışları veya diğer motosiklet yarışlarında da birçok organizasyon yapılmadı. Bunun ilk oluşu sporcuların, tabii hayranları da takipçileri de burada bugün ama biz seyirci için bir çalışma yapmadık. Özellikle kapalı tutmaya çalıştık. Sonuçta doğda yapılan bir spordu. Gerçekleştirdik mutluyuz" dedi.

Emeği geçenlere teşekkür eden Semih Özdemir, "Beni yakından desteklediler. Güçlü olmamı sağladılar. Kemer Belediyesi desteğiyle bu organizasyonu gerçekleştirdik. Belediyemiz, başkanımız sağ olsun bu konuda yardımlarını esirgemedi bizden. Bununla birlikte yerel yöneticilerimiz Kemer Kaymakamımız, hükümet desteği, tabii ki kolluk kuvvetlerimiz bunlar çok yardımcı oldular kendilerine çok teşekkür ediyorum. Tamamladık ve mutluyuz" diye konuştu.

JARVIS: İNANILMAZ BİR ŞEKİLDE 6´NCI KEZ BİRİNCİ OLDUM

Dağ etabının birincisi Graham Jarvis de "Çok zorlu ve inanılmaz bir sürüş etabıydı ve çok savaşmam ve birçok şey yapmam gerekiyordu. Hatta 4 dakika gerideydim. Listenin tepesindeki dört favori kişiyle yarışıyorduk. En sonuna doğru çok zorlandım ama bir şekilde enerjimi toparladım ve kendi performansımı daha da zorlayarak inanılmaz şekilde birinci oldum. İnanılmaz bir şekilde 6´ncı kez birinci oldum. Kemer benim için dünyadaki en iyi yer. Burada motosiklet sürmek çok inanılmaz bir şekilde elverişli. Sonsuz Torosların güzel manzarasında sürüş yapmak benim için büyük bir zevk. Burada bulunmak tam anlamıyla mutluluk" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

