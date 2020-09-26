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Suç örgütü operasyonunda, siyanürle intihar eden kişinin borç senedi bulundu

DHA

Suç örgütü operasyonunda, siyanürle intihar eden kişinin borç senedi bulundu


Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)ANTALYA'da polis, tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, çok sayıda materyalin yanı sıra mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullanılan 'piton' yılanı ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşini ve çocuklarını öldüren Selim Şimşek´in de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı. Şimşek'in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, `yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma´, `silahla tehdit ve darp´, `zorla senet imzalattırılması´ suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı. Operasyon için düğmeye basan polis, Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt´te 25 Eylül´de eş zamanlı düzenlenen operasyonda örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.
2 METRELİK PİTON
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metre uzunluğundaki piton ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
GEÇEN YILKİ İNTİHAR
Öte yandan, Antalya'da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) öldüren Selim Şimşek´in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı. Selim Şimşek´in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi. Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapıldığı ifade edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Bülent TATOĞULLARI
2020-09-26 22:24:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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