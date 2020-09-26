Antalya’da 2 bin 500 litre sahte içki ele geçirildi Polisin gerçekleştirdiği operasyonda 800 bin TL kamu zararının önüne geçildi

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Antalya’da sahte içki üretimi yapıldığı tespit edilen bir eve polisin düzenlediği operasyonda 2 bin 500 litre ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesinde sahte içki üretimi yapılan bir eve operasyon düzenlendi. Operasyonda, 2 bin 500 litre kaçak içki, 164 içki aroması ve 460 sahte etiket ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen sahte içkilerle 800 bin TL tutarında kamu zararının engellendiği belirtildi.

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