Kargo şirketi kamyonetiyle drift kamerada

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'nın Kepez ilçesinde, sürücünün kargo şirketine ait kamyonetle drift yaptığı anlar, cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, gece saatlerinde, Kepez'e bağlı Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası öğrenilemeyen, kargo şirketine ait kamyonetle ışıklı kavşak sisteminde drift yapmaya başlayan sürücü, uzun süre tehlikeli manevralarını sürdürdü. Sesten rahatsız olan çevredekiler ise ne olduğunu anlamak için balkonlara çıktı. Cep telefonu kamerasıyla görüntü çekenler, drift anlarını kaydetti. Kargo şirketine ait kamyonetin sürücüsü, bir süre sonra gözden kayboldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-09-27 10:55:23
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