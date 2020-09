Altın Portakal sinema tırı yolculuğuna başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 310 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin habercisi Altın Portakal Sinema Tırı, cuma akşamı yolculuğuna başladı. Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde sinemaseverlerle buluşan Altın Portakal Sinema Tırı bu akşam “Kuzular Firarda: Uzay Parkı” filmiyle Serik ilçesi Çınaraltı Kent Meydanı’nda ve “Maide’nin Altın Günü” filmiyle Döşemealtı Kent Meydanı’nda olacak.

Altın Portakal Sinema Tırı ile 17 ilçede; yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı, usta oyuncu Çetin Tekindor’un başrolünde olduğu “Babam” ve Caner Özyurtlu’nun yönettiği, başrolünde Ezgi Mola’nın yer aldığı “Maide’nin Altın Günü” filmlerinin yanı sıra, minik sinemaseverler için de “Kirpi Latte ve Büyülü Taş” ile “Kuzular Firarda: Uzay Parkı” adlı canlandırma filmleri gösteriliyor.

4 Ekim’e kadar Akseki, Alanya, Demre, Elmalı, Finike, Gazipaşa, İbradı, Kaş, Kemer, Korkuteli, Kumluca ve Manavgat ilçelerinde devam edecek gösterimler ücretsiz izlenebilecek.

Altın Portakal Sinema Tırı yarın akşam (Pazartesi) ise Manavgat ilçesi Cumhuriyet Meydanı Altı Sanat Çarşısı’nda ve Korkuteli ilçesi Seyir Tepesi’nde “Babam” filmini sinemaseverlerle buluşturacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in başkanlığını yaptığı 57. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu, sanat yönetmenliğini Başak Emre üstleniyor.



Altın Portakal sinema tırı 2020 Filmleri

Babam

Yönetmen: Nihat Durak

Oyuncular: Çetin Tekindor, Melisa Şenolsun, Berker Güven, Erkan Kolçak Köstendil, Cezmi Baskın

Yusuf, batmakta olan fabrikasını kurtarmaya çalışırken, karısının ani ölümü ile zihinsel engelli oğlu Arif’le baş başa kalır. Engelli Oğlunu, yıllardır kabullenememiş Yusuf için, genç öğretmen Feride’nin gelişiyle her şey değişir. Atanamadığı için Yusuf’un fabrikasında çalışmaya başlayan Feride, Arif’le ilgilendikçe, Yusuf’un da Arif’e olan bakışı değişir. Yusuf’un içinde saklı olan iyi insan, Feride ve oğlu Arif’in etkisiyle gün yüzüne çıkar.



Maide’nin Altın Günü

Yönetmen: Caner Özyurtlu

Oyuncular: Ezgi Mola, Mesut Can Tomay, Hilmi Özçelik

Altın günlerinin şaşaalı ismi Maide teyze, titizliği ve marifetleri ile ünlü bir ev kadınıdır. Mahallenin en havalı altın günlerini yapmasıyla meşhur Maide’nin altın günlerinden birinde aile yadigârı gerdanlığı çalınır. Gerdanlığı bulmak için işe koyulan Maide, İstanbul dışından gelen ergen yeğeni Yağmur ile bir liste yapar. İkili, güne gelen kadınların tek tek peşine düşecek ve hırsızı bulacaktır.



Kirpi Latte ve Büyülü Taş

Yönetmen: Regine Welker, Nina Wels

Seslendirenlerr: Selay Taşdöğen, Adem Adıgüzel, Erden Tunatekin, Emin Yaraç, Özgür Varul, Rıza Karaağaçlı

Sevimli, meraklı bir o kadar da yaramaz Kirpi Prenses Latte, bitmek tükenmek bilmeyen enerjisi ve dinmeyen merakı yüzünden başına sürekli iş açıp durmaktadır. Ama günün birinde, ormanları kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, en yakın arkadaşı sincapla birlikte büyülü bir taşı bulup, suyu ormana geri getirmek için heyecan dolu bir maceraya çıkacaktır.



Kuzular Firarda: Uzay Parkı

Yönetmen: Will Becher, Richard Phelan

Çiftlikteki tek düze hayattan sıkılan kuzuların tek eğlencesi, sahiplerini ve çoban köpeğini atlatarak yaptıkları minik yaramazlıklardır. Bir gün uzay gemisi bozulan süper güçlere sahip sevimli LuLa çiftliğe gelir. LuLa, kuzu Shaun’un “en iyi arkadaşı” olur. Shaun ve kuzu arkadaşlarının hedefi, dostlarını zarar görmeden kendi galaksisine, ailesinin yanına geri göndermektir. Fakat birtakım aksilikler ve tesadüfler sonucu tüm dünya gözlerini çiftliğe çevirdiği ve kötü niyetli ajanlar oraya akın ettiği için, bu pek de kolay olmayacaktır.

