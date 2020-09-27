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Bir avuç leblebi ile öğrencilerin hayatını değiştirme çabası Antalyalı kuruyemişçi, ticari karının tamamını uzaktan eğitime bağışladı

İHA

Bir avuç leblebi ile öğrencilerin hayatını değiştirme çabası Antalyalı kuruyemişçi, ticari karının tamamını uzaktan eğitime bağışladı

Antalya’da bir kuruyemişçi, pandemi döneminde uzaktan eğitimde araç gereç sıkıntısı yaşayan çocukların ihtiyacını gidermek için karının tamamını eğitimde kullanma kararı aldı.
Antalyalı kuruyemişçi esnafı, 8 yıl önce öğretmen eşinin köy okulunda hem fiziki hem de araç gereç anlamında sıkıntılar yaşadığını gördü. O dönemde kendi imkanlarıyla okulun fiziki yapısını düzelten girişimci, öğrencilere de kullanmaları için kıyafetten ders malzemelerine kadar destek sağladı. ‘Sağ elin verdiğini, sol el bilmemeli’ hadisinden yola çıkan girişimci, bu yardımlarını devam ettirmek için bir AVM içine ‘Bir avuç leblebi ile değişen hayatlar’ sloganıyla kuruyemiş dükkanı açtı. Bu işletmesinin karının içinden asgari ücret miktarını alan girişimci, gerisini pandemi süresince eğitimle ilgili vakıf ve derneklere bağışlama kararı aldı. İşletme içine, “Ticari işletmemizin ismi sloganı ve şirket ana sözleşmesinde eğitim için ayırdığı kar payı oranında da anlaşılacağı üzere sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulmuş olup, Kovid19 sürecinde eğitimden uzak kalan köy okullarında okuyan çocukların temel eğitim ihtiyaçlarına destek olmak amacıyla bu süreç sona erene ve çocuklar okullarında eğitimine başlayıncaya kadar işletme karının tamamını (sadece bir asgari ücret miktarını kendine ayırmak suretiyle) bu yönde faaliyette bulunan projelere bağışlayacaktır” yazısı asıldı. Pandemiden sonra ise işletme gelirinin yüzde 35’ini yine bu derneklere bağışlamaya devam edecek.

"Sosyal sorumluluk projesi"
İşletme müdürü Murat Keleş (40), işletmenin yaklaşık 2 ay önce açıldığını belirterek, yaklaşık 300 çeşit ürün sattıklarını ifade etti. Görünmez adamın kim olduğunu bilmediğini dile getiren Keleş, “Belki 4045 veya 50 yaşlarında bir bayan da olabilir, 15 yaşında bir genç de olabilir. Burada önemli görünmez adamın kim olduğu değil de, görünmez adamın amacının ne olduğu, ne yapmak istediği. Tamamen sosyal sorumluluk projesidir. Sloganı ise, ‘Bir avuç leblebiyle değişen hayatlar’ olarak belirlendi” dedi.

"Bir ihtiyaçtan çıkıyor"
Görünmez adam fikrinin nasıl ortaya çıktığı hakkında açıklamalarda bulunan Keleş, “Görünmez adam bundan 8 yıl önce İzmir’in Kınık ilçesine bağlı dağ köylerinde öğrencilerin zor koşullarda eğitim aldığını görüyor. Bunun için de yardım taleplerinde bulunuyor. Çok geç olsa da talepler karşılık buluyor. Ardından görünmez adam yardımları görünce çok duygulanıyor. Tamamen çocukların eğitim alması için sosyal sorumluluk projesi olarak bu işletmeyi açıyor” ifadelerini kullandı.

"Öğrenciler için kullanılacak"
Görünmez adamın işletmeyi açmadan 3 yıl önce marka ismi oluşturduğunu kaydeden Keleş, “Maddi şartları el verdikten sonra da bu işletmeyi açıyor. Şirket ana sözleşmesine, şirketin elde etiği karının yüzde 34’ünün köy okullarında okuyan öğrencilere kullanılması için dernek ve vakıflara aktarılmasını istiyor. Bu da yetmiyor ve pandemi döneminde gelirinin tamamını eğitimde kullanılmak üzere taahhüt ediyor” diye konuştu.

"Olumlu karşılandı"
İşletmenin sosyal sorumluluk projesi üzerine açıldığına dair dükkan içerisine pankart astıklarını anlatan Keleş, müşterilerin de ilgisini çektiğini ve olumlu tepkiler aldıklarını söyledi. Keleş, “Aynı zamanda görünmez adam sosyal medyanın gücünün de farkında. Sosyal medya hesaplarımız mevcuttur. Instagram'dan, Youtube’den bizi takip edebilirler. Yakın zamanda da alışverişlerimiz online olarak yapılacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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