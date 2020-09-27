Kargo şirketi kamyonetiyle drift kamerada (2)

SÜRÜCÜ YAKALANDI
Antalya'nın Kepez ilçesinde, kargo şirketine ait kamyonetle drift yapan sürücünün kimliği belirlendi. Kepez Polis Merkezi'ne getirilen sürücü M.S. hakkında, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Semih ERSÖZLER
2020-09-27 16:27:38
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