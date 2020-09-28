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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Likyalılardan kalan miras: Margaz üzümü

DHA

Likyalılardan kalan miras: Margaz üzümü


Ahmet ACAR/KAŞ(Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Kaş ilçesinde yetişen Margaz üzümü, Likyalılardan günümüze uzanan bir kültür mirası olarak sofraları süslemeye devam ediyor. Özel tadı, görünümü nedeniyle tercih edilen Margaz üzümü, bölge turizminin de bir parçası haline geldi.
Margaz üzümü, Antalya'nın Kaş ilçesine bağlı Üzümlü ve İslamlar mahallelerindeki yaklaşık 750 dönüm alanda üretiliyor. Bu günlerde Margaz üzümünde hasat başladı. Margaz üzümünün ana üretim merkezi Üzümlü Mahallesi'nin eski adı ise 'Margaz'. Üzümün tarihteki üretim merkezi Margaz olduğu için adını buradan alan Margaz üzümü, ilk kez 1977 yılında bölge dışında Ankara'ya gönderilmiş. Kalın kabuklu, yeşil ve sarımtırak renklerden oluşan Margaz üzümünün raf ömrü de çok uzun ve dayanıklı.
PEKMEZİ DE YAPILIYOR
Bölgede birçok yerde Margaz üzümü yetiştiriliyor. Ancak özel tadı sadece Üzümlü ve İslamlar mahallelerinde yetişen Margaz üzümünde bulunuyor. İki mahallenin doğal yapısı, üzüme ayrı bir tat veriyor. Bu iki mahallede yetişen Margaz üzümü sulu ve doğal şeker oranı yüksek. Bazı salkımları 1 kiloyu geçiyor. Margaz üzümü geçmişte pıynar ve çam ağaçlarına ağdırılan asmalarda yetişiyordu. Bugün ise yerden 3 metre yükseklikte kurulan birleşik çatılarda yetişiyor. Özellikle Üzümlü Mahallesi'nde son yıllarda yeni Margaz üzümü bağları kuruluyor. Margaz üzümünün pekmezi de yapılıyor, kurutularak da tüketiliyor.
TURİZMİN DE BİR PARÇASI HALİNE GELDİ
Margaz üzümü son yıllarda turizmin de bir parçası haline geldi. Üzüm bağları arasında inşa edilen villalarda tatil yapanlar, üzümlerin arasında olmanın mutluluğunu yaşıyor. Bölgeye gelen turist gruplarına, Margaz üzümü bağları gezdiriliyor. Ünlü üzüm, konuklara tattırılıyor.
Margaz üzümü bağını gezen Aytül Öztürk, "Muhteşem bir ambiyans. Çocukluğumun bağlarını gördüm. Doğanın bozulmamasına da çok sevindim" dedi. 
Üzümlü Mahallesi'nde üretici ve turizmci Hamdi Bozkurt, "Bu üzüm atalarımızdan, dedelerimizden kalma. Ben de onların yadigarı olarak kendimi gördüğüm için bu şekilde bir sera kurdum. 300 asma ağacım var. Üzümlü Köyü'nün bir simgesi olarak bunu yaşatmaya devam ediyorum" diye konuştu.
Üzümlü Mahallesi Muhtarı Osman Erer, "Bu üzüm bize Likyalılardan miras kaldı. Likyalılardan bu yana bu üzüm, Margaz üzümü olarak yetiştirilmektedir. Organik, Türkiye'nin her yeri için bu üzümü üretiyoruz. Çekirdekli ve raf ömrü uzun olmasıyla da tercih edilen bir üzüm çeşidi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya / Kaş Ahmet ACAR
2020-09-28 08:08:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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