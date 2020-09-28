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Antalya'da turizm sezonu kışa uzadı

DHA

Antalya'da turizm sezonu kışa uzadı


Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) YENİ normal hayatla birlikte 170 ülkeden 2 milyonun üzerinde turisti ağırlayan Antalya'ya, bu süreçte en çok Rus turist geldi. Sezonun kasım, aralık aylarına kadar uzadığı kentte hava sıcaklığının biraz daha düşmesiyle tatilci yaş ortalamasının da artması bekleniyor.
Turizmin başkenti Antalya, 2019 yılını rekorla tamamlayıp, yeni rekor beklentisiyle 2020'ye başladı. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de uçuşlar durdurulunca turizm sektörü zorluklarla karşı karşıya kaldı. Turizm sektörü, yeni normal hayatın 1 Haziran itibarıyla başlamasıyla birlikte yerli turist sayesinde yeniden canlandı. Bu sezon turistik tesislerin yarısı kapılarını açıp, güvenli turizm sertifikası aldı. 10 Ağustos itibarıyla Rusya'dan charter uçuşların başlamasıyla birlikte Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'den günlük 25 bin turist kente gelmeye başladı. Bu rakamlar eylül ayında günlük 40-50 binleri görünce kent yoğun ilgi sonrası Akdeniz Bölgesi'ndeki turizm destinasyonlarında liste başı oldu.
RUSLAR İLK SIRADA
Güvenli ve sağlıklı turizm hizmeti sunan Antalya'daki turizm tesisleri sayesinde yabancı turist sayısı her geçen gün artarken yabancı tatilciler arasında Ruslar ilk sırada yer aldı. 170 ülkeden 2 milyonun üzerinde yabancı misafiri 8 aylık sürede ağırlayan Antalya'ya, Rusya'dan 857 bin 67, Ukrayna'dan 386 bin 987, Almanya'dan 305 bin 804, İngiltere'den ise 184 bin 204 turist geldi.
'İYİ BİR KIŞ GEÇİRECEĞİZ'
Sezonun kasım sonu, aralık ayı ilk haftalarına kadar uzayacağını tahmin ettiklerini belirten Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, dünyada bu kadar kısa sürede bu kadar yoğun turisti ağırlayan başka bir kent olmadığını söyledi. Atmaca, tesislerin yüzde 50'sinin misafirlere üst düzey hizmet verdiğini belirterek, "Rakamlardan daha ziyade bu dönemde hala turizm yapabilmek çok önemli. Şu dönemde dünyada tatil yapılan ender destinasyonlardan biri Antalya. Ekim ayıyla ilgili rezervasyonlar yüz güldürüyor. Sezonun kasım ayına uzadığı kesin. Uçuş yasağı gelmezse iyi bir kış geçireceğiz" diye konuştu.
İNGİLİZ TURİSTLERİN YAŞ ORTALAMASI ARTACAK
Rusya, Ukrayna, Almanya ve İngiltere'nin ilk 4 sırayı oluşturduğunu anlatan Atmaca, "İngiltere özellikle golf sporuyla ilgili planlama yapıyor. Bu da etkili olacak gelen turistlerle ilgili. Rusya'da kar yağacak yakın bir zamanda, bunun turist sayısını daha çok artırmasını bekliyoruz. Yaş ortalaması karışık ama hava sıcaklığının düşmesiyle yaş ortalaması da artacak" dedi.
TATİLCİLER DURUMDAN ÇOK MEMNUN
Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Natalia Jıvapitsava ve Maria Glaslova, Türkiye'ye gelmeden önce koronavirüs önlemleriyle ilgili şüpheleri olduğunu, gelince o şüphelerin ortadan kalktığını ve çok güzel vakit geçirdiklerini söyledi.
Moskova'dan tatil için Antalya'ya gelen bir başka Rus tatilci Maria Reznikova ve Barbara Rojnum, alınan önlemlerin çok güvenilir olduğunu, hava ve yemeklerin çok güzel olduğunu söyledi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Alparslan ÇINAR
2020-09-28 08:27:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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