Akdeniz'de zeytinin 'yok yılı'



Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA) SOFRALARIN en önemli lezzetlerinden olan ve 1'er yıl arayla rekoltede artış veya azalış yaşanan zeytinde, bu sene üreticilerin deyimiyle 'yok yılı'na denk gelindi. Zeytin üretiminde bir 'var yılı', bir 'yok yılı' olduğunu ifade eden Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, Akdeniz'de 1 ay içinde başlanacak zeytin hasadında, marttaki 3 günlük çöl sıcağının da etkisiyle yüzde 2530 düşüş beklendiğini söyledi.

Türkiye'nin en önemli zeytin üretim alanlarından Akdeniz Bölgesi ve özellikle Antalya'da, bu sene zeytin üretiminde hem 'yok yılı'na denk gelindi hem de mart ayındaki çöl sıcakları, çiçekten yeni meyveye dönen zeytine zarar verdi. Kent merkezinde Antalya Ticaret Borsası'nca (ATB) işletilen ve yaklaşık 20 bin zeytin ağacının bulunduğu Zeytinpark'ta, geçen yıllarda 100 tona kadar ürün elde edilen zeytinlik de çöl sıcaklarında zarar gördü.

Zeytinpark Genel Müdürü Vahdet Narin, zeytin üretiminde bir 'var yılı', bir 'yok yılı' olduğunu, 'yok yılı'nın da 'hiç yok' gibi algılanmaması gerektiğini söyledi. Narin, `var' ve 'yok' yıllarında daha az ve daha çok alırız. 'Yok yılı'nda da bir miktar mutlaka verir. Bu sene bize 'yok yılı' gibi bir dönem yaşatıyor; ama mart ayının ilk haftalarında mevsim normallerinin dışında 3 gün çöl sıcağı yaşandı. Bu çöl sıcağı, tam bizim meyvelerimizin çiçek açtığı ve meyveye döndüğü dönemdi" dedi.

ANTALYA'DA ÜRETİM 50 BİN TON

Bu yıl çok sıkıntı yaşadıklarını aktaran Narin, "Rakamlar da çok ciddi; belki de kent genelinde yüzde 25-30'a varan, bizim bahçemizde yüzde 50'ye varan ürün kaybımız var. Bu sene Antalya'da zeytinde sıkıntılı bir yıl gibi gözüküyor. Bu sıkıntı Ege Bölgesi'nde yok, Akdeniz Bölgesi'nde yaşandı. Antalya'nın zeytin rekoltesi toplam 50 bin ton civarında. Bu yıl yüzde 25 civarında geriye gelir ama toplanınca gerçek rakamı hep beraber göreceğiz" diye konuştu.

FİYATLAR ARTAR

Bu durumun fiyatlara da yansıyacağını, biraz yükselme görüleceğini açıklayan Narin, "Çünkü sıkıntı yaşanacak. Bu yıl ayrıca kırsaldaki bazı dostlarımız erken toplamaya başladı. Henüz daha yağmurları yemedik ve zeytinde verime ulaşmadık ama toplanıp, pazarlarda satışa başlandı. Bu genel hasadı çok etkilemez. Çünkü genel hasat salamura ve yağ fabrikalarıyla entegrasyon bir hareket ve o da ekimin ortasından sonra gerçekleşir. Bir yağmur almamız lazım" dedi.DHA-Genel Türkiye-Antalya Mehmet ÇINAR

2020-09-28 11:22:41



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