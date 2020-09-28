Olimpik Judo Milli Takım kampı Antalya'da devam ediyor



ANTALYA, (DHA) Koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle uluslararası müsabakalara ara verilen judoda, Olimpik Milli Takım´ın üçüncü etap hazırlık kamp çalışmaları, Antalya Göynük´te sürüyor.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF) ve Avrupa Judo Birliği´nin (EJU) Kovid-19 pandemi sürecinde turnuvalara ara verdiği judoda, Olimpik Milli Takım´ın İstanbul ve Erzurum´dan sonraki üçüncü etap hazırlık çalışmaları Antalya´da devam ediyor. Göynük´te üçüncü aşama çalışmalarını sürdüren Olimpik Judo Milli Takımımız, uluslararası müsabaka takviminin ilan edilmesini sabırsızlıkla beklerken, bu kamp döneminde judokalar, randori ve taktik ağırlıklı antrenmanlar gerçekleştiriyor.

Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları´na puan ve kota kazandıran maç takviminin IJF tarafından açıklanmasına kadar Olimpik Milli Takım kadrosunun kamplarının aralıksız devam edeceğini söyledi. Sezer Huysuz, "Judocularımızı yarın müsabakalar başlayacakmış gibi hazır ve formda tutmak için periyotlar halinde kamplara almaya devam ediyoruz. Bu sürecin üçüncü etabını da Antalya´da başlatmış bulunmaktayız. Sporcularımızın, sağlık kuralları ve hijyen ortamında antrenmanlarını yapmalarını sağlıyoruz. Özlem ve heyecanla beklediğimiz uluslararası organizasyonlarda bu çalışmalarımızın karşılığını alacağımıza inanıyoruz" diye konuştu. DHA-Spor Türkiye-Antalya DHA

2020-09-28 11:24:20



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