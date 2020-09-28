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Tropik meyveler fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor Longonun kilo fiyatı 280 TL, mangostanın ise 350 satılıyor

İHA

Tropik meyveler fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor Longonun kilo fiyatı 280 TL, mangostanın ise 350 satılıyor

Antalya’nın Alanya ilçesinin tropikal iklime sahip olması nedeniyle tropikal meyve ağaçları adeta kazanç kapısına dönüşürken, yeni üretimine başlanan longon ve 'meyvelerin kraliçesi' olarak bilenen mangostan tezgahlardaki fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor. Longonun kilo fiyatı 280 TL, mangostanın ise 350 TL'ye satılıyor.
Tropikal iklim özelliğini taşıması, tropikal meyve ağaçlarının bölgeye iyi adapte olması, iyi ürün vermesi ve diğer ürünlere göre gelirinin yüksek olması Alanyalı çiftçileri tropikal meyve üretimine yöneltti. İlçedeki tropikal meyve üretimi muz ile başlarken, onu avokado takip etti. Günümüzde Alanya'da muz ile avokadonun yanı sıra mango ve papaya başta olmak üzere çerimoya, karambola (yıldız meyvesi), dragon fruit (ejder meyvesi), custard apple (Hint ayvası), longon (kedigözü), mangis, salak pondoh, star fruit, jambu bangkok, jambu bıjı, rambutan rapiah gibi 24 çeşit tropikal meyve yetiştiriliyor.
Gazipaşa ve Alanya’da bir süredir üretilen longon ve meyvelerin kraliçesi olarak bilinen mangostan tezgahtaki fiyatlarıyla herkesi şaşkına çeviriyor. Kalp ve damar rahatsızlıklarına faydası olan, tansiyonu düzenleyen longon ve antioksidan etkisi oldukça yüksek olan mangostan, hücre yenileme hızını artırıcı, gençleştirici, kanserden ve diğer hastalıklardan koruyucu, cilt sağlığını güçlendirici ve daha pek çok olumlu, faydalı etkiye sahip.

“Tropik meyvenin kazancı yüksek”
Pazarda 15 yıldır tropik meyve satışıyla uğraşan 37 yaşındaki Muharrem Koç haftada sadece 2 gün pazarda satış yaptıklarını, genel olarak ise internet üzerinden satış yaptığını aktarırken, “Üretimi henüz çoğalmadı ama zaman içinde çoğalacağını ümit ediyoruz. Çünkü getiri olarak çok yüksek. O yüzden çiftçiler de zamanla çoğaltacaktır” dedi.

“Tropik meyveye yerliden çok yabancı müşteriler talep ediyor”
Longon ve mangostanın üretiminin birçok meyveye oranla daha kolay olduğunu belirten Koç, sera ortamında yetiştirilmesi gerektiğini ifade etti. Longonun kilogramı 280 TL’ye, mangostanın ise kilogramı 350 TL’ye satılıyor. Talebin yerli müşteriden çok yabancı müşteriler tarafından olduğunu söyleyen Koç, “Talep yerli müşteride fiyat yüksek olduğu için biraz az ama zamanla üretim çoğaldığında haliyle fiyat daha uygunlaşır, talep de çoğalır. En fazla turistler rağbet gösteriyor. Yerli müşteriler sadece yüzde 30’luk kısmı oluşturuyor sadece” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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