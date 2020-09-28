Manavgat Gençler Mahallesi’ne asfalt

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Manavgat’ta Gençler Mahallesi’ni AntalyaKonya karayoluna bağlayan yolunu asfaltla kapladı.
Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, Manavgat ilçesine bağlı Gençler Mahallesi yolunda sathi asfalt çalışması yaptı. Alt yapı ekiplerinin çalışmalarıyla alt yapısı güçlendirilen grup yolunda onarılan bölümlerin asfaltlanması hızla tamamlandı. Bölge halkı rahat ve güvenli ulaşım imkanına kavuştu.
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