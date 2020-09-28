Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu

Veli KÖKEN/ DÖŞEMEALTI (Antalya), (DHA)ANTALYA'nın Döşemealtı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, vücudunun yarısı yanmış erkek cesedi buldu.
Döşemealtı ilçesi Düzlerçamı Mahallesi'nde saat 06.00 sularında ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını söndürdükten sonra ormanlık alanda vücudunun yarısı yanmış erkek cesedi buldu. İtfaiyenin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede üzerinde kimlik belgesi çıkmayan cesedin, 1.70 boylarında ve sarışın bir erkeğe ait olduğu belirlendi. Cansız bedenin ayak bölümünün yanık olduğu kaydedilirken, vücudunun üst bölgesinde ise darp ve kan izleri tespit edildi.
Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından ceset, otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya / Döşemealtı Veli KÖKEN
2020-09-28 12:43:33
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