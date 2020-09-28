Dorse kapağı açıldı, tonlarca balık yola savruldu Diğer sürücülerin de yardımıyla balıklar toplanırken, kitlenen trafik normal seyrine döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dorse kapağı açıldı, tonlarca balık yola savruldu Diğer sürücülerin de yardımıyla balıklar toplanırken, kitlenen trafik normal seyrine döndü

İHA

Dorse kapağı açıldı, tonlarca balık yola savruldu Diğer sürücülerin de yardımıyla balıklar toplanırken, kitlenen trafik normal seyrine döndü

Antalya’da dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca balık, yola döküldü. Kitlenen trafik diğer sürücülerin de yardımıyla balıkların tekrar toplanmasının ardından normal seyrine döndü.
AntalyaBurdur Karayolu Çubukbeli mevkiinde balık taşıyan bir tırın seyir halindeyken dorse kapağı açıldı. Dorsedeki balık taşıma tankları ise bir anda yola düşmeye başladı. Kapakları açılan tanklardaki tonlarca balık yola saçılırken, bu nedenle yol da trafiğe kapandı. Tır sürücüsü ve diğer sürücülerin balıkları tekrar tanklara yerleştirmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu
YEREL HABERLER Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek ...
Manavgat Gençler Mahallesi’ne asfalt
YEREL HABERLER Manavgat Gençler Mahallesi’ne asfalt
Aksu’da Çalkaya imar yolları açılıyor
YEREL HABERLER Aksu’da Çalkaya imar yolları açılıyor
Ormanlık alanda yangın sonrası yanmış ceset bulundu 40’lı yaşlarda olduğu değerlendirilen erkek şahsa ait ceset, adli tıp kurumu morguna kaldırıldı
YEREL HABERLER Ormanlık alanda yangın sonrası yanmış ceset ...
Tropik meyveler fiyatlarıyla dudak uçuklatıyor Longonun kilo fiyatı 280 TL, mangostanın ise 350 satılıyor
YEREL HABERLER Tropik meyveler fiyatlarıyla dudak ...
Kırık kemiklere sentetik kemik dolgusu ile 10 dakikada tedavi imkanı Kemik kırıkları ve diş implantı tedavisinde yeni yöntem Yerli ve milli sentetik kemik dolgusuyla, tedavi daha hızlı ve kolay olacak Diş implantında 3-4 aylık bekleme süresi, sentetik dolgu ile bir güne iniyor Genel Müdür Oktay Yıldız: "Bu ürün Türkiye'nin en önemli ihracat kalemlerinden biri olacak"
YEREL HABERLER Kırık kemiklere sentetik kemik dolgusu ile 10 ...
Olimpik Judo Milli Takım kampı Antalya'da devam ediyor
YEREL HABERLER Olimpik Judo Milli Takım kampı Antalya'da devam ...
Akdeniz'de zeytinin 'yok yılı'
YEREL HABERLER Akdeniz'de zeytinin 'yok yılı'
Muratpaşa'dan çocuklar için dayanışma çağrısı
YEREL HABERLER Muratpaşa'dan çocuklar için dayanışma çağrısı
Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmeleri tamamlandı
YEREL HABERLER Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmeleri ...
Kaş Belediyesinden hasta yatağı ve tekerlekli sandalye yardımı
YEREL HABERLER Kaş Belediyesinden hasta yatağı ve tekerlekli ...
Kepez’e 1000 yataklı şehir hastanesi
YEREL HABERLER Kepez’e 1000 yataklı şehir hastanesi
Faydaları saymakla bitmeyen longon ve mangostanın fiyatı şaşırtıyor
YEREL HABERLER Faydaları saymakla bitmeyen longon ve mangostanın ...
OSB, enerji nakil hatlarını yer altına alıyor
YEREL HABERLER OSB, enerji nakil hatlarını yer altına alıyor
AK Parti'li Aydın: Yanan ormanlık alanlar ağaçlandırılır, kesinlikle başka bir amaçla kullanılmaz
YEREL HABERLER AK Parti'li Aydın: Yanan ormanlık alanlar ...
Üniversiteden Başkan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin açıklama
YEREL HABERLER Üniversiteden Başkan Böcek'in sağlık durumuna ilişkin ...
Antalya'da turizm sezonu kışa uzadı
YEREL HABERLER Antalya'da turizm sezonu kışa uzadı
Küçük Özge'den 'Saçım saçın olsun' kampanyasına destek
YEREL HABERLER Küçük Özge'den 'Saçım saçın olsun' kampanyasına ...
Likyalılardan kalan miras: Margaz üzümü
YEREL HABERLER Likyalılardan kalan miras: Margaz üzümü
Likyalılardan kalan miras: Margaz üzümü
YEREL HABERLER Likyalılardan kalan miras: Margaz üzümü
Öykü Arin, lösemili hastalara umut oldu
YEREL HABERLER Öykü Arin, lösemili hastalara umut oldu
Öykü Arin, lösemili hastalara umut oldu
YEREL HABERLER Öykü Arin, lösemili hastalara umut oldu
Evindeki eşyaları yakıp, balkonda intihara kalkıştı
YEREL HABERLER Evindeki eşyaları yakıp, balkonda intihara kalkıştı
Antalya’da 3. kat balkon demirlerinde hareketli dakikalar Eşinin evden gidip, çocuklarını göstermemesi nedeniyle bunalıma giren genç intihar girişiminde bulundu Mutfakta eşyaları yakan gencin, 3 kat balkon demirlerindeki eyleminden polis vazgeçirdi
YEREL HABERLER Antalya’da 3. kat balkon demirlerinde hareketli ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X