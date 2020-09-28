Dorse kapağı açıldı, tonlarca balık yola savruldu Diğer sürücülerin de yardımıyla balıklar toplanırken, kitlenen trafik normal seyrine döndü

Antalya’da dorse kapağı açılan tırdaki tonlarca balık, yola döküldü. Kitlenen trafik diğer sürücülerin de yardımıyla balıkların tekrar toplanmasının ardından normal seyrine döndü.

AntalyaBurdur Karayolu Çubukbeli mevkiinde balık taşıyan bir tırın seyir halindeyken dorse kapağı açıldı. Dorsedeki balık taşıma tankları ise bir anda yola düşmeye başladı. Kapakları açılan tanklardaki tonlarca balık yola saçılırken, bu nedenle yol da trafiğe kapandı. Tır sürücüsü ve diğer sürücülerin balıkları tekrar tanklara yerleştirmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

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