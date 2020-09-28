Başkan Böcek'in yoğun bakımda tedavisi sürüyor



Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA) ANTALYA'da koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alınan ve daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusunda açılan delik) uygulaması yapılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki klinik seyri stabil olarak devam ediyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 17 Ağustos'ta koronavirüs testi sonucunun pozitif çıkmasının ardından özel bir hastanede tedaviye alındı. Durumunun kötüye gitmesi üzerine Böcek, 7 Eylül'de yoğun bakımda uyutuldu. Koronavirüs tedavisinin ardından astım rahatsızlığı ve akciğerlerindeki yırtılma nedeniyle tedbir amaçlı uyutulan Başkan Böcek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın isteği üzerine geçen günlerde Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Bu sevkten kısa süre önce entübe işlemi bitirilen Başkan Böcek'in solunum kaslarındaki rahatsızlık nedeniyle daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi uygulandı. Şu an Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedavi gören Başkan Böcek'in klinik seyri stabil olarak devam ediyor.

Akdeniz Üniversitesi Başhekimliği'nden Başkan Böcek'in sağlık durumu hakkında yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sn. Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerisinde de olumsuz herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir."DHA-Genel Türkiye-Antalya Aslı DURAN

2020-09-28 12:54:22



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