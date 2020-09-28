Sanatçı Sümer Ezgü’nün tatiline yaramaz kedi rötarı Otomobilin motor bölümüne giren kedi itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı

Türk halk müziği sanatçısı Sümer Ezgü'nün tatile gideceği sırada otomobilinin motor bölümüne yavru kedi girdi. İtfaiye ekibinin uğraşları sonucunda kedi kurtarılırken, Ezgü ise o anları kayda aldı. Sanatçı Ezgü, “Kediyi kurtarmış olduk. Artık biz de tatile gidiyoruz" dedi.

Sümer Ezgü, sabah saatlerinde ailesiyle beraber tatile gitmeye hazırlanırken, evinin bahçesindeki saksının içerisinde duran yavru bir kedi fark etti. Hemen kedinin yanına giden Ezgü, onu saksıdan çıkardı fakat korkan kedi Ezgü’nün otomobilinin motor bölümüne doğru kaçtı. Kediyi çıkarmak için uğraşan Ezgü, başarılı olamayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekibi çalışmalar sonucunda yavru kediyi bulunduğu yerden çıkardı.

Sanatçı Sümer Ezgü ise o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.



“Artık biz de tatile gidiyoruz”

Tatile gitmek için hareket etmek üzereyken başlarına böyle bir olayın geldiğini anlatan Ezgü, "Derince bir saksının içerisinde kedi gördüm. Ciyak ciyak bağırıyordu. Onu kurtarmak için ensesinden tutup, dışarı çıkardım. Bu sefer de koşa koşa arabamın altına girdi. Demek ki çok korktu hayvan. Tekerleğin içinden aktarma alanlarına doğru girdiğini gördüm. Nerede olduğunu göremedim. Sonrasında uğraştım. İtfaiyeye haber vermek zorunda kaldık. İtfaiye de geldi, kediyi kurtardı. Meğerse alttan deponun üstüne çıkmış kerata. Böylece kediyi kurtarmış olduk. Artık biz de tatile gidiyoruz" ifadelerini kullandı.

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