Orman yangınına müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi buldu (2)



CESEDİN, CHP ESKİ İLÇE BAŞKANINA AİT OLDUĞU BELİRLENDİ

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangına müdahale eden itfaiye ekiplerinin bulduğu, vücudunun yarısı yanmış erkek cesedinin, CHP Döşemealtı eski İlçe Başkanı Hasan Haluk Yalçın'a (53) ait olduğu belirlendi. Yalçın'nın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada işlemlerinin devam ettiği, cenazenin yarın Döşemealtı'nda toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Diğer yandan CHP'nin mevcut İlçe Başkanı Reşit Doğan, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem ilçe başkanlarımızdan Hasan Haluk Yalçın'ın elim bir olay sonucu hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Örgütümüzün başı sağ olsun" dedi.

Hasan Haluk Yalçın'ın 2012-2015 döneminde CHP ilçe başkanı olarak görev yaptığı belirtildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Antalya Veli KÖKEN

2020-09-28 16:32:53



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